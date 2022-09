Marcel Ciolacu va accepta să fie premier dacă PSD îl va considera „cel mai oportun”: „Vă asigur că rotația va avea loc” / „Nu pot să fiu meschin după un an și jumătate și să ieșim de la guvernare”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți seară că va accepta postul de prim-ministru în mai 2023 – când ar urma să se producă schimbarea convenită de coaliție la vârful guvernării – dacă va fi considerat cel mai potrivit pentru această funcție de către colegii săi, transmite .

Marcel Ciolacu (PSD): „Vă asigur că rotația va avea loc”

Întrebat marți seară la Antena 3 dacă își va asuma postul de premier PSD la momentul rocadei cu PNL, liderul social-democraților a afirmat: „Împreună cu colegii vom lua decizia la momentul oportun. Este o provocare pe care trebuie să ți-o asumi. Dacă colegii din partid vor considera că eu sunt cel mai oportun să ocup acel loc, voi merge. Dar vă asigur că rotația va avea loc”.

Marcel Ciolacu susține că depune toate eforturile pentru a păstra coaliția de guvernare cu PNL și că o eventuală decizie de rupere a coaliției ar fi o „meschinărie politică”.

„Dacă aș fi fost meschin, nu aș fi propus colegilor să intrăm la guvernare în această coaliție. Am lăsat însă deoparte aceste calcule și am înțeles momentul prin care trece România. Nu regret decizia. Nu pot să fiu meschin după un an și jumătate și să ieșim de la guvernare. Dacă coaliția se rupe, ne vom întoarce la votul românilor, care vor decide. Dar eu personal, și n-am auzit vreun coleg, nu facem vreun calcul meschin, politic”, a adăugat președintele PSD.

„Sunt foarte determinat, am văzut că la fel e și premierul, să ducem coaliția până în 2024”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, întrebat când va stabili PSD numele candidatului pentru alegerile prezidențiale din 2024, liderul partidului a răspuns că „atunci când va fi oportun”.