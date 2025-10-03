Marius Budăi, , a transmis, vineri, faptul că acuzațiile care i s-au adus, conform cărora l-ar ataca pe premierul Ilie Bolojan, sunt false. Acesta a afirmat că „încearcă să îi arate o realitate” pentru ca drumul pe care se află guvernarea în acest moment să se schimbe.

Marius Budăi: „Cursul guvernării s-a dovedit a fi greșit”

Fostul ministru al Muncii a spus că afirmațiile acestea nu îi aparțin decât lui, ci și președintelui unui alt partid din Coaliție care ar fi admis că „Guvernul nu a făcut reforme serioase”.

„Am fost acuzat că îl atac pe premierul Bolojan! Nu este adevărat! Încerc să-i arăt o realitate, astfel încât să schimbe cursul guvernării care s-a dovedit greșit. Nu o spun doar eu de la PSD. Președintele unui alt partid din Coaliție arată că Guvernul n-a făcut reforme serioase și că nivelul de încredere este la cel mai mic nivel. Ministerul Finanțelor raportează o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%. Organismele financiare internaționale și-au revizuit prognozele despre România, cu o creștere economică mai mică și un deficit mai mare. Consiliul Fiscal ne spune că deficitul bugetar ar putea depăși nivelul din 2024 – deși taxele s-au majorat, iar veniturile oamenilor au scăzut”, Marius Budăi vineri pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii: „Definiția nebuniei este să repeți aceleași lucruri sperând într-un rezultat diferit!”

Deputatul PSD a precizat că rezultatele care au venit în urma guvernării de până acum sunt unele nu tocmai fericite și, tocmai din acest motiv, ar trebui regândit traseul pe care se merge.

„Unde este atacul? Asta este realitatea! Trebuie să schimbăm direcția! Definiția nebuniei este să repeți aceleași lucruri sperând într-un rezultat diferit! Deci insist: Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia! PSD a pus soluții pe masa de dialog a Coaliției! Programul PSD mizează pe susținerea investițiilor, pe încurajarea dezvoltării de noi afaceri, pe apărarea locurilor de muncă existente, dar și pe crearea de noi locuri de muncă! Mai multe afaceri = mai mulți bani la buget, fără să crească taxele!’, a precizat deputatul PSD”, se mai arată în postarea lui Budăi.