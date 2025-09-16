Marius Budăi, deputat PSD, a lansat o informație de ultimă oră. Întregul „scandal” controversat, cu privire la , este în plină desfășurare, iar fostul ministru al Muncii nu renunță.

Budăi a declarat, pe pagina de socializare, că social-democrații nu vor accepta ca Guvernul să renunțe la

Deputatul PSD a făcut o postare pe rețelele de socializare, cu privire la efectele pe care le va avea o astfel de decizie. Fostul ministru la Muncii a făcut apel la membrii partidelor USR și PNL, pentru ca aceștia să le explice cetățenilor români motivul pentru care doresc să „crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri”.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine!

Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri? Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români.

Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”, a transmis Marius Budăi pe

Marius Budăi: „Este posibil ca inflația să ajungă la 13%”

În urmă cu câteva zile, deputatul a explicat efectele pe care renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente le-ar putea avea.

Unul dintre acestea este creșterea semnificativă a inflației, de la aproximativ 9%, cât este în prezent, până la 13%.

„La inflație se vor adaugă clar 2-3 puncte procentual. Este posibil să se ajungă la 13% (inflație – n.r.). Dacă nu mai creștem taxe, majorăm TVA, renunțăm la plafonarea din energie. Vedem, suntem la 9, inflația, mai adăugăm 2-3 puncte procentuale la plafonarea la alimente, cam asta e, din păcate”, a explicat Budăi, conform

Radu Miruță: „Deciziile sunt luate în unanimitate”

Nici ministrul Economiei, Radu Miruță, nu a rămas indiferent situației actuale. Acesta a explicat că hotărârea la care se va ajunge, va fi una luată în unanimitate, inclusiv cu votul PSD.

În cazul în care nu ar fi așa, atunci „ar pica această coaliție”, a anunțat Miruță, în urmă cu câteva zile.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar în unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Și reforma în administrație, sperietoarea aia cu 45% din oameni vor fi dați afară este un narativ neadevărat, pentru că toate administrațiile publice din țară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere. Ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe șefi. Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni. Ce vedeți în coaliție ca decizie luată, să fiți siguri că s-a luat în unanimitate, adică inclusiv cu votul PSD. Altfel nu se poate, altfel ar pica această coaliție”, a explicat Radu Miruță la