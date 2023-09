Marius Nistor: Este treaba Guvernului ce va face cu ordonanța respectivă, reacția colegilor noștri din teritoriu a fost categorică de a o respinge. Așteptările lor sunt cu totul și cu totul altele (VIDEO)

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a comentat intenția Guvernului cu proiectul de ordonanță pe care , miercuri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și susține că așteptările sindicaliștilor din teritoriu „sunt cu totul și cu totul altele”.

Marius Nistor, pe B1 TV, despre situația din învățământ și negocierile cu profesorii

Întrebat despre ordonanța respectivă și intenția Guvernului de a o adopta, liderul sindical a spus: „Deci este treaba Guvernului ce va face cu ordonanța respectivă. Noi am preluat textul ordonanței în cauză, proiectul de ordonanță, l-am înaintat în teritoriu colegilor noștri și reacția lor a fost categorică de a respinge ordonanța despre care vorbim în momentul de față. Așteptările lor sunt cu totul și cu totul altele și este clar că acest lucru pleacă pe fondul unei nemulțumiri profunde, care s-a acumulat, din luna decembrie, până la momentul în care discutăm noi”.

„Oamenii au perfectă dreptate. Este clar că, văzând ce anume se întâmplă în alte domenii de activitate, văzând că se acordă creșteri salariale sau alte modificări de natură salarială în alte domenii, categoric sunt îndreptățiți să ceară mai mult”, a adăugat Marius Nistor.

„În momentul de față, am întâlnit, am primit sugestii că se dorește o triplare a salariilor, așa vor unii colegii. Alții ne spun să nu se mai negocieze nimic sub 50%. Sunt colegi care susțin aplicarea în integralitate a grilei de salarizare negociată cu Ministerul Educației, cu începere din luna iunie, astfel încât am hotărât să consultăm toți membrii de sindicat, astfel încât ei să transmită un mandat foarte clar – care este limita care poate fi negociată cu Guvernul României. Ei sunt îndreptățiți să stabilească această limită”, a continuat el.

„În momentul de față, sunt în ședință cu colegii mei din întreaga țară, discutăm cu foarte mare atenție. Bineînțeles, ideea de bază este că membrii de sindicat trebuie să fie aceia care stabilesc limita, pentru că a mai fost o limită, a fost modificată între timp (…). De supralicitat se poate supralicita în permanență, dar trebuie să știm clar ce anume cerem de la Guvernul României”, a mai spus sindicalistul.