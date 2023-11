Marius Pașcan (PMP), despre deficitul bugetar: O rectificare ar indica, vădit, cum stăm cu veniturile, cu cheltuielile în acest moment. Guvernul ascunde realitatea bugetului (VIDEO)

Vicepreședintele PMP, Marius Pașcan, a avut o intervenție în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre deficitulul bugetar.

Marius Pașcan susține că “o rectificare bugetară ar indica vădit cum stăm cu veniturile, cu cheltuielile în acest moment, iar Guvernul ascunde realitatea bugetului”.

“E prima oară, în ultimii 30 de ani, când nu se recurge la o rectificare bugetară. O rectificare ar indica vădit cum stăm cu veniturile, cum stăm cu cheltuielile, în acest moment al anului și acolo unde ar fi nevoie, ar suplimenta sau ar tăia din cheltuieli. Despre asta este vorba, Guvernul, evident, ascunde realitatea bugetului, dacă o ascunde nu e greu să ne imaginăm de ce, Pentru că este absolut defavorabilă guvernării.

Procentul acesta cred că este realist de 6,5 % deficit din PIB și el trebuie ținut sub preș ca să fenteze Uniunea Europeană, dar are niște lovituri prin ricoșeu, trebuie să înțelegem acest lucru. România se împrumută în continuare, ca să-și finanțeze deficitul, de pe piețele externe și în momentul în care finanțatorii externi văd că nu îți este clară economia, că nu există o balanță realistă de cheltuieli-venituri automat vor manifesta reticență rezervă și vor mări dobânzile pentru că nu prezinți încredere.

A ascunde deficitul sub preș și a încerca să fentezi așa, să disimulezi, este absolut iresponsabil. Eu asta văd și deduc. Pe de altă parte, mai există ceva extrem de important. Am văzut declarația ministrului Finanțelor, care spunea că finanțând de la rezerva bugetului cheltuielile le vom ține sub control. Nu au încredere în proprii miniștri, nu au încredere că aceștia vor respecta această austeritate în cheltuielile publice, în cheltuielile pe care le fac și blochează și investițiile, pentru că le vor acorda discreționar, câtă vreme dai banii tu de la tine după cum crezi de cuviință, vei alimenta clientela politică și politic, vei finanța doar pe cei care îți convine să îi finanțezi, pentru care ai interesul.

Așa ceva nu s-a mai petrecut niciodată, să știe acest lucru românii, în ultimele mai bine de 3 decenii ai României post decembriste. Deci este absolut revoltător și eu sper că ne vom trezi la realitate și cumva vor da socoteală acești oameni, că intrăm în anul viitor. Văd că se discută bugetul pe anul viitor, când nu suntem lămuriți cu bugetul pe anul ăsta. Adică, despre ce discutăm? Legea pensiilor nu e clară, legea salarizării cu acea promisă echitate nu există.

În fond, nu există nimic decât cheltuieli publice și lipsă de reforme. Nu s-a făcut, în esență, nicio reformă, nici măcar aceea de a reduce șefii, despre care se vorbea. Nici aceea nu s-a făcut, nu s-a făcut nimic decât triumfalism în declarații.”