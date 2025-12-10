B1 Inregistrari!
Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: "Să nu uităm!". Ce a ținut să transmită suveranistul

Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul

Ana Maria
10 dec. 2025, 15:39
Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: "Să nu uităm!". Ce a ținut să transmită suveranistul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
În urma trecerii în neființă a generalului Radu Theodoru, Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind influența profundă pe care Theodoru a avut-o asupra sa și a societății. Georgescu l-a descris pe Theodoru ca pe o „stea a demnității românești”.

Ce mesaj a transmis Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru

Suveranistul a evidențiat, de asemenea, importanța continuării moștenirii lui Theodoru în ceea ce privește educația și apărarea valorilor naționale, subliniind că aceste principii nu trebuie uitate.

Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească.

S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu.

Pe pământ rămâne datoria noastră: să nu uităm. Un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie.

Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat – nu din milă, ci din recunoștință.

Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa – condoleanțe.

Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem”, a scris Georgescu pe Facebook.

Ce mesaj a transmis fiica generalului după deces

Anunțul morții lui Tadu Theodoru a fost făcut public de fiica sa, printr-un mesaj postat pe Facebook:

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul, în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aminti de România adevărată și de bieții noștri români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape.

Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi au rămas închiși în somnul meu, Tată!”, a scris fiica lui Radu Theodoru.

De ce a fost Radu Theodoru acuzat de trădare de DIICOT

În ultimii ani, Radu Theodoru a fost vizat de DIICOT, într-un dosar în care a fost acuzat de trădare de țară, alături de alte persoane. Procurorii îl suspectau că ar fi susținut acțiuni menite să destabilizeze ordinea constituțională și chiar să pregătească preluarea puterii în România.

Potrivit anchetatorilor, generalul în retragere ar fi sprijinit gruparea paramilitară Comandamentul „Vlad Țepeș” și ar fi susținut ideea schimbării numelui României în „Geția”, potrivit Adevărul.

