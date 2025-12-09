A murit generalul Radu Theodoru, una dintre cele mai controversate figuri ale ultimei perioade din spațiul public românesc. Veteran de război, scriitor și general în retragere, acesta s-a stins din viață la vârsta de 101 ani, lăsând în urmă o carieră marcată de polemici, declarații radicale și dosare penale.

De-a lungul vieții, Radu Theodoru a fost perceput atât ca erou de război, cât și ca personaj politic controversat. A absolvit Școala de Ofițeri de Aviație din București și a participat pe front în anul 1944, fiind ulterior decorat pentru meritele sale militare. După 1990, s-a implicat activ în viața politică, fiind membru fondator al PRM și unul dintre apropiații lui Cornel Vadim Tudor.

Ce mesaj a transmis fiica generalului după deces

Anunțul morții a fost făcut public de fiica sa, printr-un mesaj postat pe Facebook:

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul, în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aminti de România adevărată și de bieții noștri români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape.

Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi au rămas închiși în somnul meu, Tată!”, a scris fiica lui Radu Theodoru.

De ce a fost acuzat de trădare de DIICOT

În ultimii ani, Radu Theodoru a fost vizat de DIICOT, într-un dosar în care a fost acuzat de trădare de țară, alături de alte persoane. Procurorii îl suspectau că ar fi susținut acțiuni menite să destabilizeze ordinea constituțională și chiar să pregătească preluarea puterii în România.

Potrivit anchetatorilor, generalul în retragere ar fi sprijinit gruparea paramilitară Comandamentul „Vlad Țepeș” și ar fi susținut ideea schimbării numelui României în „Geția”, potrivit .

A murit generalul Radu Theodoru. Ce legături a avut cu Călin Georgescu și alte figuri publice

Un alt element definitoriu al parcursului său public a fost apropierea de Călin Georgescu, pe care l-a susținut deschis. În anul 2022, a semnat o scrisoare adresată fostului președinte Klaus Iohannis și fostului premier Florin Cîțu, în care îi acuza că ar acționa „contra interesului național”.

În același timp, el a fost elogiat de publicația Sputnik pentru mesajele sale anti-occidentale și anti-europene, Uniunea Europeană fiind numită, într-una dintre afirmațiile sale, „casă de toleranță a umanoidului contemporan întors în epoca troglodiților”.

Figura lui Radu Theodoru rămâne una profund polarizantă. De la erou de război la personaj implicat în dosare de securitate națională, traiectoria sa a fost marcată de declarații șocante, inclusiv în volumul „Nazismul sionist”, publicat în 2000.

De-a lungul timpului, el a îndemnat românii să voteze AUR și a participat inclusiv la evenimente organizate la Ambasada Rusiei, stârnind reacții puternice în spațiul public.

În 2023, a mers la Ambasada Rusiei, alături de , pentru a sărbători „Ziua Diplomatului Rus”.