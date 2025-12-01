B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Mesajul lui Nicușor Dan pentru politicieni, de Ziua Națională. Apel la calm și solidaritate internă

Mesajul lui Nicușor Dan pentru politicieni, de Ziua Națională. Apel la calm și solidaritate internă

Adrian Teampău
01 dec. 2025, 18:31
Mesajul lui Nicușor Dan pentru politicieni, de Ziua Națională. Apel la calm și solidaritate internă
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care le-a cerut politicienilor „să coboare vocea” și să discute cu calm despre problemele cu care se confruntă țara, fără să le ascundă. Șeful statului a trecut în revistă, în discursul susținut la Palatul Cotroceni, problemele actuale ale României.

Președintele Nicușor Dan, discurs despre situația României

Șeful statului a susținut un discurs în fața invitaților la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a solicitat liderilor politici să renunțe la scandaluri și la dispute. El a făcut apel la aceștia să discute cu calm, așezat, problemele cu care se confruntă societatea, fără să ascundă sau să cosmetizeze realitatea.

Nicușor Dan a trecut în revistă problemele cu care se confruntă societatea românească, de la sărăcie până la corupție. Șeful statului a precizat că acestea există și nu trebuie ascunse. Pe de altă parte, a atras atenția că politicienii se folosesc de acestea pentru a-și promova discursul în fața alegătorilor. El a făcut referire și la corupții dovediți care dau lecții de moralitate la tv.

„Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru şi luciditate momentul la care suntem tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm şi aşteptările şi speranţe. Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani şi trăim mai bine decât mulţi din oamenii din ţărie vecine nouă. România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi de faptul că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a punctat că România actuală este mai puțin coruptă decât în urmă cu 20 de ani. Chiar și așa, acest flagel, a atras atenția, ne-a ținut în loc și nu am putut avansa acolo unde ar fi trebuit să ajungem.

„E adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă ne-a ţinut înapoi. Puteam să fim mult mai departe şi să trăim mult mai bine faţă de cum trăim azi. E adevărat şi că în ultimele luni nu am văzut corupţie la vârful statului român”, a mai spus Nicuşor Dan.

Anularea alegerilor prezidențiale o problemă care dezbină

În discursul susținut la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a vorbit, din nou, despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Șeful statului a precizat că există multe semne de întrebare care au pus sub semnul întrebării democrația din România. Pe de altă parte, autoritățile au scos la iveală tot mai multe dovezi care arată că s-au făcut demersuri petru influențarea acestor alegeri în interesul unei puteri străine.

„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale. Asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România. Avem totuși între timp multe dovezi că aceste alegeri au fost influențate nelegal și că în ultimii zece ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în românia și Europa. Dar nu avem un raport complet cu privire la ce s-a întâmplat acum un an”, a spus președintele.

Nicușor Dan despre problemele societății

Totodată, Nicușor Dan a trecut în revistă și celelalte probleme cu care se confruntă societatea românească și care provoacă nemulțumiri în rândul cetățenilor. El a vorbit despre neajunsurile sistemului sanitar pe care l-a descris drept o gaură neagră. Acesta este departe de ceea ce ar fi trebuit să fie ținând cont de sumele pe care le-a înghițit de-a lungul anilor, din taxele și impozitele plătite de români.

De asemenea, a vorbit despre problemele din sistemul de învățământ. România se laudă cu zone de excelență în Educație, dar în ansamblu sistemul este slab și foarte slab. Iar acest lucru va pune probleme pe viitor, a avertizat șeful statului.

„Avem multe zone de excelenţă în educaţie, dar în ansamblu sistemul de învăţământ este slab spre foarte slab. Şi asta o să ne provoace mari probleme în viitor. Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toţi banii pe care noi toţi i-am dus încolo. Dar vedem totuşi primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanţare din PNRR. Avem o economie privată foarte dinamică şi merituoasă care a reuşit să dubleze PIB-ul României în zece ani, dar avem un deficit comercial foarte mare şi nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuşi, autorităţile statului au reuşit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a făcut referire şi la administraţia publică pe care o vede depășită și care pierde timp şi bani fără a reuși să se modernizeze și digitalizeze Este evident, atrage atenția, nu ține pasul cu societatea.

Mesajul președintelui pentru politicieni

Șeful statului a subliniat că acestea sunt realitățile cu care se confruntă societatea românească în prezent. Aceste adevăruri, a precizat el, nu trebuie ascunse. Pe de altă parte, a atras atenția că sunt mulți politicieni care transformă aceste adevăruri în sloganuri pentru a-și promova interesele în fața cetățenilor. În acest sens, a arătat că spațiul public este poluat de astfel de slogane care sunt țipate și urlate.

„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România pe care putem să le vedem dintr-o direcţie sau din alta. Cel mai simplu pentru un politician să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineaţă până seara şi sunt câţiva care o fac. Şi, din păcate, spaţiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind ţipete şi chiar urlete”, a precizat preşedintele.

Concluziile discursului susținut de președintele Nicușor Dan

Or, a concluzionat președintele Nicușor Dan, politicienii ar trebui să discute despre toate problemele și despre soluțiile pentru rezolvarea lor, cu calm. Ele nu trebuie trasformate în slogane care să polueze spațiul public dar nici nu trebuie ascunse în spatele mesajelor de propagandă, festiviste. Totodată, a făcut apel la unitate pentru a descoperi acele puncte comune care să permită reconstrucția României într-o perioadă dificilă.

„Invitaţia pe care v-o fac tuturor este să coborâm toţi nivelul vocii, să discutăm cu calm şi echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără să încercăm să le ascundem, în vreun fel, dar păstrându-ne calmul şi echilibrul. Vă invit, de asemenea, să încercăm să ne ascultăm unii pe alţii, dincolo de zgomotul inevitabil vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem să construim”, a spus Nicușor Dan.

El a atras atenția că trăim într-o perioadă complicată în care avansează doar societățile solidare în interior. Politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru a face o țară solidă care să reziste în actualul context geopolitic.

„Trăim o perioadă în care doar naţiunile care reuşesc să aibă o solidaritate interioară şi la această solidaritate interioară ne obligă şi memoria celor pe care i-am pomenit şi responsabilitatea pe care o avem faţă de copiii noştri. Şi vă invit pe toţi să continuaţi să credeţi în România. La mulţi ani România! La mulţi ani români!”, a încheiat preşedintele discursul rostit la recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Naţională a României.

