Cu ocazia , colonelul în retragere Banu Vasile Ion a primit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere a serviciilor sale militare și a implicării sociale postbelice.

Ce s-a întâmplat

Administrația Prezidențială a anunțat luni că președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în retragere, al celui de-al Doilea Război Mondial, Banu Vasile Ion, conform Agerpres.

Ordinul „Virtutea Militară”, conferit în grad de Cavaler cu însemn de pace, este o distincție acordată pentru merite militare deosebite și pentru contribuții notabile aduse comunității după încheierea războiului.

Prin această distincție, președintele a dorit să sublinieze atât curajul și devotamentul veteranului în timpul războiului, cât și implicarea sa în activități sociale care au beneficiat societatea românească.

Mesajul președintelui

„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a scris președintele, pe pagina de Instagram.

„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului. Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană”, a adăugat Nicușor Dan.

„În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”, a încheiat el.