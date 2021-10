Mihai Chirica, pe B1 TV, despre organizarea pelerinajului la Sfânta Parascheva: Localitățile carantinate nu vor putea să își trimită cetățenii către noi. Luăm toate măsurile să nu îi facem și mai vocali pe cei care sunt împotrivă (VIDEO)

Primarul Iașiului a oferit detalii, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan, despre organizarea pelerinajului la Sfânta Parascheva. Mihai Chirica spune că autoritățile nu doresc să compromită „o necesitate spirituală a unui popor, mai ales în zona Moldovei”, și că vor căuta cele mai bune soluții pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță sanitară.

„În principiu, noi suntem pregătiți să organizăm sărbătorile orașului, cele religioase, motiv pentru care am și renunțat la o parte din evenimentele care adunau foarte multă lume, la concerte și în alte zone din oraș. Declarația mea era foarte precisă, în sensul că, în conformitate cu prevederile legii, localitățile care sunt carantinate – și deocamdată, slavă, Domnului, nu sunt decât foarte puține în România – nu vor putea să își trimită cetățenii către noi pentru că nu pot părăsi localitățile, nu faptul că noi urmărim un anumit procent de unde începem să separăm care vin și care nu vin, pentru că este imposibil și nici nu ne dorim lucrul acesta, să stăm să controlăm buletine în felul în care s-a făcut anul trecut”, a declarat Mihai Chirica.

Manifestările religioase sunt manifestări libere, a subliniat edilul.

„Sigur, noi încercăm să fim cât mai atenți, să nu cădem dintr-o extremă în alta și să luăm toate măsurile necesare ca lucrurile să decurgă în sensul pe care ni-l dorim, să nu compromitem o necesitate spirituală a unui popor, mai ales în zona Moldovei, și mai departe să dăm motive pentru cei care sunt împotriva acestor manifestări să îi facem și mai vocali. De altfel, au fost mai multe cereri din partea unor organizații neguvernamentale să nu organizăm Sărbătorile Iașiului. Noi am luat act și de dorința lor, nu suntem inconștienți, motiv pentru care am renunțat, ca municipiu, la o parte din evenimentele pe care municipiul le organiza de regulă. Manifestările religioase sunt manifestări libere, organizate sub auspiciile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, noi suntem parteneri cu dorința de a-i sprijina ca lucrurile să meargă în direcția cea bună”, a adăugat el.

El a exclus scenariul potrivit căruia la pelerinaj ar putea participa doar persoanele vaccinate sau cele trecute prin boală dacă incidentaț trece de 7,5.

„Noi vom încerca să nu amestecăm lucrurile, să nu transformăm pelerinajul într-un concert sau altceva și să găsim soluțiile necesare ca lucrurile să se desfășoare în condiții de siguranță sanitară”, a adăugat Mihai Chirica.