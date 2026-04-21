B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Amenințări de la Washington. Trump pune presiune pe Iran înainte de expirarea armistițiului

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 07:31
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump: „Vom încheia totul, iar toată lumea va fi mulțumită”
  2. Teheranul respinge negocierile „sub amenințare”
  3. Blocada navală, nou punct de tensiune
  4. Negocieri incerte la Islamabad

Relațiile dintre Statele Unite și Iran se tensionează din nou, chiar în ultima zi a armistițiului aflat în vigoare. Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment dur la adresa Teheranului, susținând că acesta „va fi obligat să negocieze”, în caz contrar riscând „probleme cum nu a mai văzut niciodată”.

Trump: „Vom încheia totul, iar toată lumea va fi mulțumită”

În ciuda blocajului evident în negocieri, liderul de la Casa Albă se declară optimist. Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat unui post de radio conservator din SUA, că discuțiile cu Iranul vor fi finalizate cu succes, scrie Adevărul.

„Am făcut o treabă grozavă și vom încheia totul, iar toată lumea va fi mulțumită”, a declarat acesta.

Totodată, președintele american a reiterat că orice acord trebuie să includă garanții ferme privind programul nuclear iranian.

„Sperăm că vor face o înțelegere corectă și își vor reconstrui țara, dar nu vor avea niciodată o armă nucleară. Nu vor avea acces, nicio șansă de a avea o armă nucleară”, a subliniat Trump.

Teheranul respinge negocierile „sub amenințare”

De cealaltă parte, reacția Iranului a fost una fermă. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Teheranul refuză orice negociere desfășurată „sub umbra amenințărilor”.

Oficialul a acuzat Washingtonul că recurge la presiuni militare și la măsuri economice pentru a forța concesii, criticând în special blocada navală impusă în zona strategică a Strâmtoarea Ormuz.

Blocada navală, nou punct de tensiune

Iranul consideră blocada impusă de SUA drept o încălcare a armistițiului fragil, mediat de Pakistan. În acest context, autoritățile de la Teheran au avertizat că au pregătit noi opțiuni militare în cazul în care acordul nu va fi respectat.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de volatilă. Deși Iranul anunțase inițial redeschiderea traficului maritim, decizia a fost ulterior revocată, iar restricțiile au fost reintroduse. Teheranul acuză SUA că nu și-au respectat angajamentele asumate.

Negocieri incerte la Islamabad

Potrivit Casei Albe, oficiali americani ar urma să participe la noi discuții la Islamabad. Totuși, Iranul nu a confirmat participarea și condiționează orice progres diplomatic de ridicarea blocadei navale.

În acest context tensionat, rămâne de văzut dacă cele două părți vor reuși să evite o escaladare majoră sau dacă armistițiul va ceda presiunilor tot mai mari din regiune.

Tags:
Ultima oră
10:04 - Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul” (VIDEO)
09:59 - Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)
09:59 - Vremea, 21 aprilie: răcire accentuată, ploi și ninsori la munte
09:35 - Ce se va întâmpla în următoarele zile cu Guvernul, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan. Scenariile momentului
09:35 - Ce spune Politico despre planul PSD de a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan: „România se afundă din nou în turbulenţe politice”
09:20 - Anchetă amplă în Franța. Elon Musk, în centrul unui caz privind deepfake și conținut ilegal
08:59 - Criza politică zguduie economia: Rate mai mari pentru români, iar cursul ar putea exploda. Avertismentul alarmant al lui Cristian Păun
08:56 - Final de eră! Tim Cook pleacă de la Apple după 15 ani. Cine îi ia locul
08:40 - Schimbare majoră în politica de securitate. Japonia autorizează exportul de arme
08:40 - Explozie puternică, urmată de incendiu la CET Vest din București. Două transformatoare au luat foc. Ce a transmis ministrul Energiei (VIDEO)