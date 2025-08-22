Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”

Mihai Chirica, a vorbit despre situația cu care se confruntă România în acest moment. Edilul l-a adus în discuție și pe , dar și măsurile pe care acesta le-a adoptat.

Potrivit lui Mihai Chirica, situația cu care se confruntă în prezent țara noastră este o consecință a greșelilor din trecut. Faptul că au existat bani care nu s-au cheltuit cu prudență, cu precădere în localitățile cu un număr mic de locuitori, este una dintre problematicile abordate de primar.

Mihai Chirica: „Asta este principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de față”

Chirica a menționat care este cauza deficitului cu care se confruntă România în prezent. Potrivit acestuia, greșelile aparțin guvernelor care au fost înainte la putere și care au acționat eronat.

„Cred că trebuie să fim foarte atenți. Sunt absolut de acord că România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura și antrenând într-un mod aproape nesfârșit credite pentru consum, ceea ce reprezintă principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de față și care nu pot fi trecute cu vederea”, a declarat primarul Mihai Chirica pentru

Primarul Iașiului: „Cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiții de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori”

De asemenea, Mihai Chirica vede vinovate comisiile de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naționale de Investiții pentru faptul că au validat niște cheltuieli de capital care „nu își aveau rostul”.

„M-aș întoarce cu atenție tot spre Guvernul României și aș pune o întrebare, nu neapărat Guvernului Bolojan ci mai ales celor dinainte, cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiții de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori sau grădiniță într-o localitate cu media de vârstă de peste 50 de ani, sau alte și alte exemple care arată foarte clar că nu autoritatea publică care le-a cerut este neapărat de învinuit, că fiecare își are poveștile lui în cap, ci acele comisii de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naționale de Investiții, care trebuiau să fie foarte atenți asupra cerinței, unde influența politică să nu fi fost atât de mare și rațiunea să fi fost principalul argument atunci când se validează o investiție publică”, a adăugat edilul.

Chirica: „A căzut bolovanul peste Bolojan”

Edilul a vorbit inclusiv despre premierul Ilie Bolojan. Acesta consideră că, din păcate, prim-ministrul a devenit „țap ispășitor”, deși el este cel care acționează așa cum trebuia să se fi întâmplat de mult. Fără măsurile pe care le-a luat acesta, primarul crede că situația putea deveni din ce în ce mai gravă, fără posibilitatea de a mai fi reparată.

„Acum a căzut bolovanul peste Bolojan, și s-a ostenit dumnealui să-l ridice. Un bolovan care este aruncat de foarte multe guverne de dinaintea sa, care îl pun într-o situație antagonică și cu sistemul de Educație, și cu sistemul Judiciar, și cu autoritățile publice, și cu persoane. Dar cineva trebuie să facă și acest lucru: să ia ‘taurul de coarne’. În caz contrar ne compromitem pe termen nelimitat, și chiar și perspectiva și viitorul acestei țări”, a precizat Chirica, potrivit aceleiași surse.