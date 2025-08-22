B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”

Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”

Elena Boruz
22 aug. 2025, 12:22
Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”
Foto: Facebook @ Mihai Chirica

Mihai Chirica, primarul muncipiului Iași, a vorbit despre situația cu care se confruntă România în acest moment. Edilul l-a adus în discuție și pe premierul Ilie Bolojan, dar și măsurile pe care acesta le-a adoptat.

Potrivit lui Mihai Chirica, situația cu care se confruntă în prezent țara noastră este o consecință a greșelilor din trecut. Faptul că au existat bani care nu s-au cheltuit cu prudență, cu precădere în localitățile cu un număr mic de locuitori, este una dintre problematicile abordate de primar.

Cuprins:

  • Mihai Chirica: „Asta este principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de față”
  • Primarul Iașiului: „Cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiții de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori”
  • Chirica: „A căzut bolovanul peste Bolojan”

Mihai Chirica: „Asta este principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de față”

Chirica a menționat care este cauza deficitului cu care se confruntă România în prezent. Potrivit acestuia, greșelile aparțin guvernelor care au fost înainte la putere și care au acționat eronat.

„Cred că trebuie să fim foarte atenți. Sunt absolut de acord că România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura și antrenând într-un mod aproape nesfârșit credite pentru consum, ceea ce reprezintă principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de față și care nu pot fi trecute cu vederea”, a declarat primarul Mihai Chirica pentru agerpres.

Primarul Iașiului: „Cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiții de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori”

De asemenea, Mihai Chirica vede vinovate comisiile de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naționale de Investiții pentru faptul că au validat niște cheltuieli de capital care „nu își aveau rostul”.

„M-aș întoarce cu atenție tot spre Guvernul României și aș pune o întrebare, nu neapărat Guvernului Bolojan ci mai ales celor dinainte, cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiții de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori sau grădiniță într-o localitate cu media de vârstă de peste 50 de ani, sau alte și alte exemple care arată foarte clar că nu autoritatea publică care le-a cerut este neapărat de învinuit, că fiecare își are poveștile lui în cap, ci acele comisii de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naționale de Investiții, care trebuiau să fie foarte atenți asupra cerinței, unde influența politică să nu fi fost atât de mare și rațiunea să fi fost principalul argument atunci când se validează o investiție publică”, a adăugat edilul.

Chirica: „A căzut bolovanul peste Bolojan”

Edilul a vorbit inclusiv despre premierul Ilie Bolojan. Acesta consideră că, din păcate, prim-ministrul a devenit „țap ispășitor”, deși el este cel care acționează așa cum trebuia să se fi întâmplat de mult. Fără măsurile pe care le-a luat acesta, primarul crede că situația putea deveni din ce în ce mai gravă, fără posibilitatea de a mai fi reparată.

„Acum a căzut bolovanul peste Bolojan, și s-a ostenit dumnealui să-l ridice. Un bolovan care este aruncat de foarte multe guverne de dinaintea sa, care îl pun într-o situație antagonică și cu sistemul de Educație, și cu sistemul Judiciar, și cu autoritățile publice, și cu persoane. Dar cineva trebuie să facă și acest lucru: să ia ‘taurul de coarne’. În caz contrar ne compromitem pe termen nelimitat, și chiar și perspectiva și viitorul acestei țări”, a precizat Chirica, potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
Politică
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
Bolojan a anunţat câţi bugetari vor fi daţi afară: „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus”
Politică
Bolojan a anunţat câţi bugetari vor fi daţi afară: „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus”
Primarul din Mangalia, Radu Cristian, doar sub control judiciar pentru șpaga de 600.000 de euro. El va putea să-și exercite funcția în continuare
Politică
Primarul din Mangalia, Radu Cristian, doar sub control judiciar pentru șpaga de 600.000 de euro. El va putea să-și exercite funcția în continuare
Bolojan, despre schimbările la Pilonul 2 de pensii: Guvernul nu va lua nimic. Românii vor avea garanția că vor primi banii în siguranță, predictibil, într-o formă eșalonată
Politică
Bolojan, despre schimbările la Pilonul 2 de pensii: Guvernul nu va lua nimic. Românii vor avea garanția că vor primi banii în siguranță, predictibil, într-o formă eșalonată
Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
Politică
Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
Politică
Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)
Politică
Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)
Sindicalistul supărat pe reforma Romsilva e un apropiat al AUR. Buzoianu: „AUR-iștii se dau revoltați că am uitat de DNA-ul Pădurilor. Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR!” (VIDEO)
Politică
Sindicalistul supărat pe reforma Romsilva e un apropiat al AUR. Buzoianu: „AUR-iștii se dau revoltați că am uitat de DNA-ul Pădurilor. Știți cine a votat împotriva DNA-ului Pădurilor în Parlament? AUR!” (VIDEO)
Diana Buzoianu, întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare: „Dacă există, nu-mi pasă” (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu, întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare: „Dacă există, nu-mi pasă” (VIDEO)
Ultima oră
13:07 - Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
12:51 - Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
12:50 - Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
12:31 - Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
12:22 - Ai grijă de dinți fără teamă și fără durere
11:53 - Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa
11:53 - Frații Tate își fortifică reședința din București. Investiția costă aproape 4 milioane de dolari
11:49 - Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:24 - Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul