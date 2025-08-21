B1 Inregistrari!
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă"

Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”

Ana Maria
21 aug. 2025, 21:58
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Observator, dacă este posibil să se ajungă la alegeri anticipate. Bolojan este de părere că nu se va ajunge acolo și a subliniat faptul că România are nevoie de „stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”.

Se va ajunge la alegeri aniticipate?

“Nu cred. În primul rând, pentru că România nu are nevoie de alegeri anticipate, ştim ce au însemnat un an şi jumătate de alegeri: tendinţă de populism, improvizaţii, lipsă de predictibilitate.

România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă. Are nevoie de tenacitate pentru a rezista la aceste provocări şi de o viziune, pentru a ajunge anul viitor într-o situaţie mult mai bună decât cea în care se află acum. Alegerile anticipate nu sunt soluţia”.

Când va lansa reorganizarea teritorială a României

Printre altele, premierul a fost întrebat și când va lansa reorganizarea teritorială a României.

“Practic, acest pachet cuprinde o propunere importantă pentru a avea o administraţie mai eficientă. Acesta este şi scopul reorganizării teritoriale. Vom avea, probabil, un an în care vom vedea în ce măsură aceste măsuri dau rezultate.

Dacă lumea politică va constata că aceste măsuri fac administraţia să fie mai eficientă şi mai apropiată de cetăţean, ceea ce se va vedea în încrederea cetăţenilor, probabil că lucrurile vor rămâne în acest stadiu. Dacă nu, lumea politică va fi forţată să reducă numărul de localităţi şi să schimbe lucrurile”, a răspuns premierul.

