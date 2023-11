Ministrul Boloș dă socoteală în Parlament. Oana Țoiu (USR): Nu a oprit nimic din risipa aparatului bugetar. Este un moment pentru liberali să-și folosească votul așa cum și-au câștigat mandatul sau să arate tuturor că sunt doar o remorcă a PSD-ului (VIDEO)

Plenul Camerei Deputaţilor dezbate, luni, moţiunea simplă depusă de USR şi Forţa Dreptei împotriva ministrului Finanţelor, Marcel Boloş.

Votul va fi dat, marţi, după cum a stabilit Biroul Permanent al Camerei.

Moțiunea simplă a fost depusă în contextul în care Boloș este tot mai criticat din cauza măsurilor fiscale.

Deputata USR, Oana Țoiu, a avut o intervenție în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, unde a motivat scopul acestei moțiuni și ce se dorește să se obțină în urma ei.

“Nu este un reproș nou. De altfel, noi am depus legi în Parlament care să oprească aceste suprataxări, care o să intre în vigoare din noiembrie. Am reușit să le amânăm cu o lună prin atacul la Curtea Constituțională, dar, din păcate, românii vor trebui, începând din luna noiembrie, să plătească mult mai mult la taxe. Vorbim de triplarea taxelor pe PFA, de mărirea taxelor pentru angajații din sectoarele de construcții, IT și agricultură, ceea ce va duce mai departe la mărirea prețului hranei.

Aici vorbim de ceva extrem de sensibil, pentru că deja știm că coșul de consum mediu lunar depășește 3000-3800 de RON, pe când atât pensia medie, cât și salariul minim sunt mult sub această sumă. Ori peste asta or să vină niște creșteri de prețuri la ratele bancare, la hrana pe care o are fiecare de cumpărat. Deja știm că, din păcate, Guvernul a întârziat la rândul său cu plăți în zone extrem de sensibile, cum sunt medicamentele, sunt multe farmacii care nu și-au mai recuperat banii din medicamentele compensate.

Și la rândul lor, n-au mai cumpărat aceste medicamente și avem bolnavi în acest moment care nu au acces la lucruri esențiale pentru ei. Pe scurt, nu a oprit nimic din risipa aparatului bugetar. Nu a oprit nimic din excese. Vă reamintesc că ASF are la vârful său un salariu de 28.000 de euro pe lună, care va fi plafonat la 23.000 EUR. Deci o absurditate, practic, și nu opresc nimic din risipă, dar în același timp vin către români cerându-le mult mai mult ca să fie hrănită această grupare de sinecuri.

Noi nu putem să schimbăm algoritmul parlamentar, dar realitatea este că în acest moment, cel puțin când vine vorba de PNL, pentru că este ministrul de Finanțe al PNL-ului, vorbim de mandate câștigate în Parlament, pe o platformă anti PSD și pe platformă care a făcut de asemenea promisiuni către meseriile liberale, către antreprenori și vedem că în acest moment își folosesc mandatele câștigate astfel, pe contrasens, votând pentru suprataxe pentru micșorarea activității economice și antreprenorială în România. Și este un moment pentru fiecare dintre liberali, în special, să poată să-și folosească votul așa cum și-au câștigat mandatul, cu promisiuni făcute românilor sau să arate tuturor că sunt doar o remorcă a PSD-ului.”