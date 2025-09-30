Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii

Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe 29 septembrie, un proces amplu de reconfigurare structurală și funcțională, menit să crească eficiența instituției și să răspundă mai bine nevoilor de siguranță ale cetățenilor. Proiectul, coordonat de ministrul Cătălin Predoiu, a fost discutat în trei runde de întâlniri de luni – cu structurile operative ale ministerului, cu reprezentanții sindicatelor și cu Asociația Municipiilor din România.

Potrivit ministerului, reforma se va derula în trei etape: elaborarea conceptelor cu aportul structurilor MAI și al altor instituții, consultări publice și interinstituționale, urmate de lansarea proiectelor de acte normative.

Printre direcțiile vizate pentru reformă se numără un sistem integrat de dispecerate pentru ordine și siguranță publică, programul „e-Sigur” pentru monitorizarea traficului și aplicarea contravențiilor, reconfigurarea Poliției de Frontieră prin integrarea Inspectoratului pentru Imigrări, dar și reorganizarea Jandarmeriei și a Direcției Generale Anticorupție. De asemenea, este analizată o nouă concepție privind utilizarea dronelor, precum și optimizarea activităților de evidență a persoanelor și pașapoarte.

În cadrul discuțiilor cu sindicatele, Predoiu a insistat că procesul nu urmărește reduceri de personal: „Nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”. El a clarificat și că subiectul vârstei de pensionare se află doar în stadiu de discuție de principiu, fără vreo decizie concretă.

Totodată, într-o videoconferință cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, ministrul a anunțat constituirea unui grup de lucru mixt, care să elaboreze soluții pentru integrarea dispeceratelor și gestionarea traficului. „Ne dorim o abordare unitară, pe principii de eficiență. Din partea primarilor am constatat un interes real pentru eficientizarea acestor structuri și, pe această bază, putem construi o nouă concepție a gestionării traficului și a siguranței publice în România”, a declarat Predoiu.

MAI estimează că proiectul de reconfigurare va fi finalizat până la jumătatea lunii decembrie, urmând să fie supus aprobării Guvernului și Parlamentului. Procesul, a dat asigurări ministrul Predoiu, va fi transparent și bazat pe dialog constant cu partenerii sociali și autoritățile locale.