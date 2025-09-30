B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii

Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii

B1.ro
30 sept. 2025, 11:57
Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii
Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne. Sursa foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe 29 septembrie, un proces amplu de reconfigurare structurală și funcțională, menit să crească eficiența instituției și să răspundă mai bine nevoilor de siguranță ale cetățenilor. Proiectul, coordonat de ministrul Cătălin Predoiu, a fost discutat în trei runde de întâlniri de luni – cu structurile operative ale ministerului, cu reprezentanții sindicatelor și cu Asociația Municipiilor din România.

Potrivit ministerului, reforma se va derula în trei etape: elaborarea conceptelor cu aportul structurilor MAI și al altor instituții, consultări publice și interinstituționale, urmate de lansarea proiectelor de acte normative.

Printre direcțiile vizate pentru reformă se numără un sistem integrat de dispecerate pentru ordine și siguranță publică, programul „e-Sigur” pentru monitorizarea traficului și aplicarea contravențiilor, reconfigurarea Poliției de Frontieră prin integrarea Inspectoratului pentru Imigrări, dar și reorganizarea Jandarmeriei și a Direcției Generale Anticorupție. De asemenea, este analizată o nouă concepție privind utilizarea dronelor, precum și optimizarea activităților de evidență a persoanelor și pașapoarte.

În cadrul discuțiilor cu sindicatele, Predoiu a insistat că procesul nu urmărește reduceri de personal: „Nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”. El a clarificat și că subiectul vârstei de pensionare se află doar în stadiu de discuție de principiu, fără vreo decizie concretă.

Totodată, într-o videoconferință cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, ministrul a anunțat constituirea unui grup de lucru mixt, care să elaboreze soluții pentru integrarea dispeceratelor și gestionarea traficului. „Ne dorim o abordare unitară, pe principii de eficiență. Din partea primarilor am constatat un interes real pentru eficientizarea acestor structuri și, pe această bază, putem construi o nouă concepție a gestionării traficului și a siguranței publice în România”, a declarat Predoiu.

MAI estimează că proiectul de reconfigurare va fi finalizat până la jumătatea lunii decembrie, urmând să fie supus aprobării Guvernului și Parlamentului. Procesul, a dat asigurări ministrul Predoiu, va fi transparent și bazat pe dialog constant cu partenerii sociali și autoritățile locale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
Politică
Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
Politică
Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
Alina Gorghiu: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă.”
Politică
Alina Gorghiu: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă.”
Mircea Abrudean, mesaj în plenul Parlamentului: „Declarația «România fără violență domestică» este un angajament național”
Politică
Mircea Abrudean, mesaj în plenul Parlamentului: „Declarația «România fără violență domestică» este un angajament național”
Ministerul Mediului a modificat contractul colectiv de muncă al Romsilva. Diana Buzoianu: „Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie”
Politică
Ministerul Mediului a modificat contractul colectiv de muncă al Romsilva. Diana Buzoianu: „Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie”
Amendament inițiat de Nicoleta Pauliuc, adoptat în Senat: acces imediat la fondurile din pilonul 2 de pensii pentru bolnavii de cancer, după ieșirea la pensie
Politică
Amendament inițiat de Nicoleta Pauliuc, adoptat în Senat: acces imediat la fondurile din pilonul 2 de pensii pentru bolnavii de cancer, după ieșirea la pensie
Premierul Bolojan, despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași: „Nu s-au respectat procedurile care țin de igienă”
Politică
Premierul Bolojan, despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași: „Nu s-au respectat procedurile care țin de igienă”
Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
Ultima oră
13:08 - Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
12:56 - Cum arată planul lui Trump în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
12:52 - Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
12:47 - Dezvăluiri despre Tesla Pi Phone. Elon Musk clarifică speculațiile despre lansarea smartphone-ului revoluționar
12:42 - Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
12:28 - Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
12:20 - Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european
12:03 - Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
11:47 - Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
11:41 - Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu