Ministrul Sănătății, declarație scandaloasă. Ioana Mihăilă creează vrajbă între părinți și profesori: „Părinții ar trebui să ceară școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați” (VIDEO)

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a făcut o nouă declarație controversată și a alimentat tensiunile înaintea noului an școlar. Încercând parcă să creeze vrajbă între părinți și profesori, oficialul a spus că părinții ar trebui să solicite școlilor situația cadrelor didactice pentru a vedea dacă aceia care le vor preda copiilor au fost sau nu vaccinați anti-COVID-19.

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, declarație scandaloasă

„Cred că profesorii ar trebui să se gândească să se vaccineze”, a afirmat Ioana Mihăilă, marți seară, la Digi 24.

Întrebată dacă părinţii vaccinaţi ar putea intrarea profesorilor nevaccinați la clasa în care învață copiii lor, ea a răspuns: „Cred că părinţii ar trebui să ceară şcolilor situaţia profesorilor vaccinaţi şi nevaccinaţi. Ca să fie o chestiune transparentă şi ca şcolile să promoveze mai mult vaccinarea în rândurile profesorilor”.

Ce a spus Ioana Mihăilă despre măști

Regulile de protecție sanitară în școli au fost prezentate miercuri, într-o conferință comună de presă Sănătate-Educație. În acest context, ministrul Sănătății a făcut noi precizări despre purtarea măștilor în unitățile de învățământ.

„Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul de mască purtat. Am recomandat purtarea măștii de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi acceptate. Să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Și am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care uneori sunt folosite pe post de mască”, a spus oficialul.