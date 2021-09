Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, prezintă măsurile sanitare aplicate în școli: Am ajuns la un consens privind tipul de mască obligatoriu / Ce se întâmplă la primul caz de COVID depistat în rândul elevilor

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a exxplicat miercuri care vor fi regulile sanitare ce se vor aplica odată cu începerea școlii după data de 13 septembrie. Se va menține distanțarea fizică, clasele vor fi aerisite, iar masca va fi obligatorie în interior. În acest sens este recomandată purtarea măștii medicale, însă sunt permise și măștile textile dacă acoperă corect nasul și gura.

„Măsurile de prevenție se mențin. Discutăm aici despre distanțarea fizică, de aerisirea cvasi-permanentă a spațiilor închise din școală, punând accent mai ales pe spațiile cu risc mare de transmitere, discutăm de locurile de luat masa și de sălile de sport. De menținerea obligativității purtării măștii în spațiile din interior. Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul de mască purtat.

Am recomandat purtarea măștii de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi acceptate. Să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Și am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care uneori sunt folosite pe post de mască”, a explicat Ioana Mihăilă.

De asemenea, vizierele pot fi folosite doar de către profesor și doar în învățământul special atunci când este nevoie de vizualizarea feței.

Ioana Mihăilă a explicat ce se întâmplă în cazul în care apare un caz pozitiv:

„În ceea ce privește testarea și în ceea ce privește măsurile care se iau atunci când apare un caz pozitiv, fie că este un caz simptomatic diagnosticat în școală, fie că DSP sau părintele a anunțat școala că unul dintre copii s-a pozitivat, atitudinea este dacă vorbim de învățământul preșcolar și de clasele de la pregătitoare, până la clasa a VI-a inclusiv , ca elevii din clasa copilului diagnosticat pozitiv să continue învățământul online timp de 14 zile, dar se poate reveni, începând cu ziua a VIII-a prin testare antigen rapidă, în condițiile în care rezultatele acestor teste sunt negative. Această testare în ziua a VIII-a se organizează în școli de către personaul medical al școlilor unde este disponibil sau prin mobilizarea echipelor de la DSP unde personalul nu este disponibil.

Pentru părinții copiiilor care refuză testarea în ziua a VIII-a se prelungește învățământul online până în ziua a 14-a moment în care se întoarc la școală.

Pentru copiii din clasa a VII-a, a VIII-a și din învățământul liceal, la apariția unui caz pozitiv în școală există două situații: copiii care au fost vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile și fac dovada pot continua să învețe față în față.

Ceilalți copii trec în învățământul online la fel ca și clasele primare și până la clasa a VI-a pentru 14 zile dar cu posibilitatea testării și revenirii la școală începând cu ziua a VIII-a”, a explicat ministrul Sănătății.

Masca nu va fi obligatorie în curtea școlii, dar va trebui purtată la festivitățile organizate cu ocazia începerii noului an școlar.