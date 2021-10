Nelu Tătaru: Numărul de cazuri zilnice ar putea fi deja de 50.000. În acest moment, secțiile de Terapie Intensivă sunt pline

Fostul ministru Nelu Tătaru, actual consilier al premierului Florin Cîțu, a declarat că numărul real de cazuri de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ar putea fi de 50.000 pe zi – în comparație cu bilanțul oficial, care luni a fost la nivelul de 8.929.

Numărul de cazuri zilnice ar putea fi deja de 50.000, spune Nelu Tătaru

„Noi făceam anul trecut acele studii și ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri pe care îl avem îl înmulțim cu 5 până la 10 pentru a vedea numărul real de cazuri. În acest moment eu spun că putem înmulți cu 5 până la 10. Pe nedeclarați putem să avem până la 50.000 de cazuri. INSP spunea că putem ajunge până la 30.000 de cazuri declarate zilnic”, a declarat deputatul PNL, luni, într-un interviu pentru Digi 24.

Autoritățile au precizat că la nivel național mai sunt libere doar trei paturi ATI pentru bolnavii de COVID-19.

„Unitățile de primiri urgențe nu ne mint, secțiile de ATI la fel. Aceste cifre ne arată ce se întâmplă în societate. În acest moment terapiile intensive sunt pline. Trebuie să înțelegem că nu suntem singurii care vrem să beneficiem de aceste secții”, a adăugat Nelu Tătaru.

El spune că i-a transmis premierului mai multe propuneri pentru controlul pandemiei.

„Eu am făcut o analiză și am făcut propuneri premierului. Am spus că e un moment al deciziilor. Nu mai închidem economia. Avem o transmitere în creștere, avem măsuri care nu se respectă, ar trebui mai bine verificate restricțiile, iar evenimentele ar trebui să fie pentru cei care își permite, mă refer la starea de sănătate. Nu vreau să mai închidem un teatru, o nuntă, dar acolo să meargă cei care au cel mai mic risc să transmite în comunitate”, a explicat liberalul.

Fostul ministru s-a arătat de părere că să permiți accesul la anumite activități pe baza vaccinării este „cel mai bun mod de a convinge” populația să se vaccineze.

„Dacă am văzut că suntem la o rată mică de vaccinare, chiar și cu bonificațiile, trebuie să vedem ce au făcut alte state care au ajuns la 60% rată de vaccinare”, a mai spus Nelu Tătaru.