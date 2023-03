Niculae Bădălău, despre modul în care a fost filat și interceptat: „Rețineți contextul – eram pe baltă la pește, era weekend, și mai vorbești fără să ai un control strict”

Niculae Bădălău s-a plâns că în dosarul în care e cercetat a fost filat și chiar și când era la pescuit. El a subliniat că acest lucru e relevant în analiza situației în care se află. Recent, Bădălău, fost baron PSD și fost vicepreşedinte al Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi, a fost eliberat din arestul preventiv și plasat sub control judiciar.

Bădălău, declarații despre interceptările din dosarul său

„Eu am spus ca am incredere in judecatori, nu in justitie. Nu stiu cum e dosarul, probabil si regret anumite vorbe. Dar retineti contextul, eram pe balta la peste, era weekend, si mai vorbesti fara sa ai un control strict. Mai si gresim cand suntem relaxati. Eu cred ca cei ce vor decide vor fi judecatorii”, a declarat Niculae Bădălău, pentru

El a spus apoi că e pregătit de o confruntare cu Dan Păsat, denunţătorul din dosarul său: „Si dl Pasat era acolo. El dadea la nu stiu ce. Inregistrarile acelea sunt niste compilatii. Dansul da niste inregistrari. In timp ne-am mai vazut de cateva ori, lucru care n-a mai aparut la dosar. Niciodata nu mi-am ascuns telefonul. Tot timpul l-am avut la mine”.

„Cat familia imi e aproape, nu imi e frica de nimic. In 32 de ani nu am avut niciodata probleme, chiar daca am mai avut dosare la DNA. Nu am inteles niciodata de ce acum”, a mai afirmat Bădălău.

El a făcut apoi aluzii referitoare la „caracterul” și „obiceiul” lui Păsat și a insinuat că acesta a făcut denunțul „ca să scape el de alte dosare”. „Probabil alta comanda”, a mai precizat Bădălău.

Niculae Bădălău, acuzat de fapte de corupție, e sub control judiciar

Amintim că Niculae Bădălău a fost trimis în judecată, în luna decembrie, de către procurorii DNA, pentru dare de mită şi trafic de influenţă. El e acuzat că i-ar fi promis unui primar din Giurgiu (Dan Păsat) remiterea a 7% din valoarea unor contracte pentru a atribui lucrările firmei ginerelui său.

După ce Bădălău a ajuns în arestul preventiv, Parlamentul din funcția de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi. Vineri, Curtea de Apel București a decis și plasarea sub control judiciar.