Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României

Ana Maria
19 feb. 2026, 17:38
Sursa foto: Facebook / @Nicusor Dan
Cuprins
  1. Ce gafă a făcut Donald Trump la prezentarea lui Nicușor Dan
  2. Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump! Ce urmează să facă președintele României la summit
  3. Cine participă la Consiliul pentru Pace și cine a refuzat invitația

Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump! Președintele României participă joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, care are loc la Institutul pentru Pace din Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Evenimentul reunește lideri și foști oficiali internaționali pentru a discuta inițiative de pace și reconstrucție în regiuni afectate de conflicte.

Șeful statului român a avut ocazia să dea mâna cu președintele Donald Trump și să se fotografieze alături de mai mulți membri ai Consiliului Păcii, printre care:

  • președintele Argentinei Javier Milei

  • fostul premier britanic Tony Blair

Ce gafă a făcut Donald Trump la prezentarea lui Nicușor Dan

La prezentarea participanților, Donald Trump l-a confundat pe Nicușor Dan cu prim-ministrul României. Acesta a făcut o mică gafă diplomatică:

Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Donald Trump.

De menționat că prim-ministrul României este, de fapt, Ilie Bolojan, iar Nicușor Dan ocupă funcția de președinte. Trump a menționat corect numele și funcțiile celorlalți participanți la reuniune.

Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump! Ce urmează să facă președintele României la summit

Președintele României urmează să susțină un scurt discurs, la invitația lui Donald Trump, unde va aborda subiecte legate de cooperarea internațională și pacea regională. Reuniunea oferă României acces direct la discuțiile strategice despre securitatea globală și stabilitatea regională.

Cine participă la Consiliul pentru Pace și cine a refuzat invitația

Mai mulți parteneri strategici ai Statelor Unite au ales să nu participe, pe fondul temerilor că noua structură ar putea diminua rolul tradițional al Organizația Națiunilor Unite în gestionarea conflictelor globale prin mecanisme multilaterale.

Totuși, la Washington sunt prezenți numeroși lideri internaționali, printre care:

  • premierul Ungariei Viktor Orbán

  • președintele Argentinei Javier Milei

  • președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev

  • președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev

  • premierul Armeniei Nikol Pashinyan

  • premierul Albaniei Edi Rama

