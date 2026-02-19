Trump, gafă la summit! Primul summit al Consiliului pentru Pace, organizat de președintele american Donald Trump, a debutat joi la Washington. Discuțiile se concentrează pe următoarea etapă a armistițiului fragil din Fâșia Gaza. Potrivit , principalii aliați ai SUA au ales să nu participe, însă România este reprezentată la cel mai înalt nivel, de către președintele Nicușor Dan.

Trump, gafă la summit! Ce a spus despre Nicușor Dan

În discursul său de deschidere, Donald Trump a făcut câteva remarci despre fiecare participant. Când a venit rândul , Trump a făcut o mică gafă, numindu-l “premier”, dar a continuat cu aprecieri pentru România și cetățenii ei:

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a spus Trump.

Lângă cine a fost așezat Nicușor Dan la masă

Președintele României a fost plasat lângă fostul prim-ministru britanic Tony Blair și a fost surprins într-un dialog cu acesta. Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza al Consiliului pentru Pace, responsabil de coordonarea inițiativelor pentru reconstrucția regiunii.

Chiar dacă România are statut de observator, prezența președintelui Nicușor Dan confirmă angajamentul țării în politica externă și în stabilitatea regională. Participarea oferă acces direct la informații și la rețelele diplomatice care pot influența securitatea regională și internațională.

Cine participă la Consiliul pentru Pace și cine a refuzat invitația

Mai mulți parteneri strategici ai Statelor Unite au ales să nu participe, pe fondul temerilor că noua structură ar putea diminua rolul tradițional al Organizația Națiunilor Unite în gestionarea conflictelor globale prin mecanisme multilaterale.

Totuși, la Washington sunt prezenți numeroși lideri internaționali, printre care: