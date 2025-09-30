Președintele României a anunțat când va desecretiza și actele care au dus la anularea alegerilor. Nicușor Dan a susținut marți o conferință de presă la Timișoara, după ce a participat la conferința publică „ .

Când va desecretiza Nicușor Dan ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor

Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști, la final, când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor, așa cum a anunțat în urmă cu mai mult timp că va face.

“Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024, noi avem mult mai multe elemente și de context, și specifice relative la acel eveniment. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România. Cu două obiective, de a influența pentru a avea o conducere prietenoasă sau să amplifice temerile societății și să le destabilezeze.

Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă, acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra.

Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe siteuri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General. Nu avem, în momentul de față, imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă, voi ieși public”, a spus Nicușor Dan.

Cu cine a discutat Nicușor Dan la Timișoara

Președintele României a precizat, marți, în cadrul conferinței că a avut “o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara” și că a fost impresionat de “diversitatea și dinamismul economiei locale”.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea de a repara „o ruptură” între stat și mediul privat, pledând pentru un dialog de conținut substanțial la definirea politicilor publice economice.