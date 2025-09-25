B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)

Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 sept. 2025, 15:50
Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Moșteanu despre doborârea dronelor militare
  2. De ce a fost convocată ședința CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit joi în ședință, la Palatul Cotroceni, pentru a stabili cine poate ordona măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”. La finalul discuțiilor, Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a prezentat concluziile: în cazul dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aerian românesc, decizia finală de doborâre sau nu aparține comandatului operațiunii, iar în cazul aeronavelor civile, decizia aparține ministrului. Ionuț Moșteanu a mai ținut să precizeze că distrugerea dronelor va avea loc doar în ultimă instanță, după niște pași graduali.

Ce a spus Moșteanu despre doborârea dronelor militare

„Am completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Instituțiile din Apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, ea se actualizează în funcție de realități și poate cuprinde obiective temporare. Când se întâmplă un eveniment important, ai președinți sau premieri sau sală de conferințe, poți defini acel obiectiv care trebuie temporar protejat.

Legea face referire și la capabilitățile tehnice de intervenție împotriva dronelor. Bruiere și intervenții… detaliile sunt clasificate.

În cazul dronelor, am stabilit prin Ordin de Ministru detaliat linia de comandă – cine și ce face.

Al treilea proiect se referă la cine ce comandă pentru a doborî aeronavele care încalcă spațiul aerian. Avem aeronave fără pilot, în cazul dronelor militare decizia e la comandantul misiunii, în conformitate cu regulile NATO.

La aeronave militare cu pilot decizia e coordonată și luată de comandant. Am văzut în Estonia, sunt niște pași graduali, iar distrugerea e în ultimă instanță, când aeronava nu părăsește spațiul aerian.

În cazul celor civile, decizia rămâne la ministru ca până acum. E o poveste veche de la 11 septembrie (2001), din acel moment în care lumea s-a schimbat.

Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări, să reacționăm altfel, dar proporțional”, a explicat ministrul Ionuț Moșteanu, după ședința CSAT.

De ce a fost convocată ședința CSAT

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei CSAT au fost incluse mai multe teme de discuție:

  • Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;
  • Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.
  • Alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Amintim că, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, dar nu a fost doborâtă, deși a zburat deasupra României vreme de circa 50 de minute.

Ministrul Apărării a spus că piloții au avut autorizație de a doborî drona, dar aceștia și comandantul operațiunii „au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul”.

„Eu am încredere în judecata lor. E ușor să zici de la București, de pe canapea, că trebuia să tragă, dar e o decizie complicată și importantă care poate avea niște consecințe pe care nimeni nu și le-ar dori. Faptul că s-a terminat cu bine arată că au luat o decizie înțeleaptă”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

În schimb, fostul președinte Traian Băsescu e de părere că drona trebuia doborâtă, în loc să „alergăm bezmetici după o dronă care s-a fâțâit 50 de minute în spațiul nostru aerian”.

După incident, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului român de Externe, din dispoziția ministrei Oana Țoiu (USR). Ambasada Rusiei la București a ironizat apoi și situația, și discuția de la sediul MAE, spunând că drona a fost „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”.

În replică, ministra Oana Țoiu a afirmat că ambasadorul rus a fost convocat la MAE pentru a i se adresa o notă de protest, nicidecum pentru a fi convins de ceva ce oricum știa, anume că drona e rusească.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a comentat apoi Traian Băsescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
Politică
CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
Politică
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
Șeful CJ Suceava și-a pus nașa manager de spital. Cum se apără Gheorghe Șoldan: „Am peste 30 de cumetri și fini” / Și prefectul județului îi e rudă
Politică
Șeful CJ Suceava și-a pus nașa manager de spital. Cum se apără Gheorghe Șoldan: „Am peste 30 de cumetri și fini” / Și prefectul județului îi e rudă
Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine”
Politică
Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine”
Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”
Politică
Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”
Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
Politică
Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”
Politică
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil” (VIDEO)
Ultima oră
15:54 - Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
15:30 - Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
15:09 - Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
14:56 - Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
14:54 - CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
14:44 - Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
14:38 - Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
14:13 - Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
14:03 - Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă
14:02 - Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”