Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit joi în ședință, la Palatul Cotroceni, pentru a stabili cine poate ordona măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”. La finalul discuțiilor, Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a prezentat concluziile: în cazul dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aerian românesc, decizia finală de doborâre sau nu aparține comandatului operațiunii, iar în cazul aeronavelor civile, decizia aparține ministrului. Ionuț Moșteanu a mai ținut să precizeze că distrugerea dronelor va avea loc doar în ultimă instanță, după niște pași graduali.

Ce a spus Moșteanu despre doborârea dronelor militare

„Am completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Instituțiile din Apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, ea se actualizează în funcție de realități și poate cuprinde obiective temporare. Când se întâmplă un eveniment important, ai președinți sau premieri sau sală de conferințe, poți defini acel obiectiv care trebuie temporar protejat.

Legea face referire și la capabilitățile tehnice de intervenție împotriva dronelor. Bruiere și intervenții… detaliile sunt clasificate.

În cazul dronelor, am stabilit prin Ordin de Ministru detaliat linia de comandă – cine și ce face.

Al treilea proiect se referă la cine ce comandă pentru a doborî aeronavele care încalcă spațiul aerian. Avem aeronave fără pilot, în cazul dronelor militare decizia e la comandantul misiunii, în conformitate cu regulile NATO.

La aeronave militare cu pilot decizia e coordonată și luată de comandant. Am văzut în Estonia, sunt niște pași graduali, iar distrugerea e în ultimă instanță, când aeronava nu părăsește spațiul aerian.

În cazul celor civile, decizia rămâne la ministru ca până acum. E o poveste veche de la 11 septembrie (2001), din acel moment în care lumea s-a schimbat.

Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări, să reacționăm altfel, dar proporțional”, a explicat ministrul Ionuț Moșteanu, după ședința CSAT.

De ce a fost convocată ședința CSAT

Potrivit , pe ordinea de zi a şedinţei CSAT au fost incluse mai multe teme de discuție:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

Alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Amintim că, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, dar nu a fost doborâtă, deși a zburat deasupra României vreme de circa 50 de minute.

Ministrul Apărării că piloții au avut autorizație de a doborî drona, dar aceștia și comandantul operațiunii „au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul”.

„Eu am încredere în judecata lor. E ușor să zici de la București, de pe canapea, că trebuia să tragă, dar e o decizie complicată și importantă care poate avea niște consecințe pe care nimeni nu și le-ar dori. Faptul că s-a terminat cu bine arată că au luat o decizie înțeleaptă”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

În schimb, fostul președinte Traian Băsescu că drona trebuia doborâtă, în loc să „alergăm bezmetici după o dronă care s-a fâțâit 50 de minute în spațiul nostru aerian”.

După incident, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului român de Externe, din dispoziția ministrei Oana Țoiu (USR). Ambasada Rusiei la București apoi și situația, și discuția de la sediul MAE, spunând că drona a fost „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”.

În replică, ministra Oana Țoiu că ambasadorul rus a fost convocat la MAE pentru a i se adresa o notă de protest, nicidecum pentru a fi convins de ceva ce oricum știa, anume că drona e rusească.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, apoi Traian Băsescu.