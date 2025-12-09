Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegatorului AUR. Președintele a susținut, marți, o conferință de presă în Franța. În timpul acesteia, șeful statului a fost întrebat de un jurnalist român cum arată portretul candidatului AUR, ca urmare a interviului dat pentru Le Monde în care a discutat despre acest subiect.

„În interviul pentru Le Monde spuneți că alegătorii AUR nu sunt pro-ruși sau extremiști. Puteți face un portret?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că votanții acestui partid sunt, în primul rând, oameni dezamăgiți și revoltați de modul în care s-a făcut politică și administrație în România.

“Am spus că nu sunt toți. Am spus că motivația celor mai mulți dintre ei este o revoltă față de modul în care s-a făcut politică și administrație în România. Am spus asta de mai multe ori. Și că, în acest moment, oamenii aceștia care sunt nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în România spun orice e mai bine decât cei care guvernează acum. Asta este realitatea”, a răspuns Nicușor Dan.

Ce a mai precizat Nicușor Dan despre cum arată portretul alegatorului AUR

Președintele subliniază că nemulțumirea alegătorilor nu provine din convingeri ideologice extremiste, ci din lipsa unor alternative credibile în peisajul politic.

„Și atunci, ei găsind un singur vehicul electoral către care în momentul acesta se pot îndrepta, se îndreaptă către un partid care are în program elemente care sunt anti-europene, ba chiar pro-ruse. Asta este situația și care, evident că, în anii următori va evolua.”, a mai spus președintele.

El a explicat că această situație este una temporară și se așteaptă ca în anii următori să apară schimbări:

„Eu sunt convins că pe măsură ce această apropiere a AUR de narativele pro-ruse, care este, cumva, destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”, a conchis Nicușor Dan.

Ce a declarat Nicușor Dan despre anularea alegerilor în România

În timpul vizitei sale în Franța, Nicușor Dan a acordat , în care a comentat decizia de anulare a alegerilor din România:

Le Monde: „A fost, deci, un lucru bun să se anuleze alegerile?”

Nicușor Dan: „ .”

Despre cum poate fi recâștigată încrederea alegătorilor dezamăgiți, Nicușor Dan a spus că este nevoie de timp și efort continuu:

„Este nevoie, și va dura timp, ca autoritățile să muncească pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață aici, în România, și mai puțin de problemele geopolitice.”

El a mai punctat importanța comunicării clare cu cetățenii:

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat anularea alegerilor. Am spus că în două luni maxim trei o vom face, dar nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorități, corupție, digitalizare.”