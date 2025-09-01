Nicușor Dan, conferință cu Ursula von der Leyen: „Am discutat despre capacitatea Europei de a se apăra de amenințarea Rusiei. Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră”. Ce a declarat șefa C.E (VIDEO)

Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susțin o conferință de presă comună la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța.
Declarații Nicușor Dan:
- Trăim o perioada complicată cu presiune din partea Rusiei, iar solidaritatea Europei e importată. Față de această amenințare, am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra.
- Programul Safe: Vor fi echipamente care vor fi produse în România și o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii în zona militară și civilă.
- Suntem pe flancul estic, adică partea de Europa cea mai apropiată de Rusia și aici avem provocări suplimentare. Suntem și la Marea Neagră, care e extrem de importantă pentru România și Europa.
- Începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz din Marea Neagră și asta va contribui la securitatea energetică a României și Europei.
- Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră pe care dorim să o operaționalizăm cât mai curând. Ne dorim ca hub-ul să fie localizat în Constanța, la Marea Neagră.
- Am vorbit și despre reconstrucția Ucrainei. România și poate, prin poziția geografică, să contribuie la acest proces. Portul Constanța e cel mai mare port la Marea Neagră și Dunărea îl conectează cu vestul Europei și reprezintă o metodă ieftină de transport.
Declarații Ursula von der Leyen:
- Ne ajutați să menținem Europa sigură pe partea aeriană și maritimă. Sunteți un partner cheie pe flancul estic la NATO. 19 țări s-au înscris în programul Safe din Rearm. România e un avantaj pentru securitatea europeană
- Dragă Nicușor, România a demonstrat reziliență impresionată în democrație, în instituțiile sale. Ați combătut dezinformarea și manipularea. Rezistați în fața intimidărilor Rusiei și asta face ca reziliența noastră să fie mai puternică. Aveți un sprijin stabilit pentru R. Moldova (…) Asta nu face decât ca reziliența noastră să fie mai puternică.
- Avem un răspuns structural de a ne crește apărarea prin noul buget european. Propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, să mărim de cinci ori investițiile în apărare și să creștem de 10 ori investițiile în mobilitate militară.
- Aș dori să împărtășesc niște idei pentru statul nostru vecin și prieten, R. Moldova. Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și noi le vom sta mereu alături.
- Ați muncit din greu să țineți sub control deficitul și să modernizați economia. Salutăm acest lucru. România are tot necesarul pentru a se pune pe traiectoria corectă.
- Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene, pentru a asigura un viitor prosper poporului român.