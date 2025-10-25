B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române: „O instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător"

Selen Osmanoglu
25 oct. 2025, 12:51
Sursa foto: Captură ecran Facebook/Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că Armata Română este „o instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător”. El a subliniat necesitatea modernizării acesteia.

Modernizarea Armatei Române, „o prioritate”

„Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător. Pentru că România este unde este azi, pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență pentru reîntregirea sa națională, România este protejată azi pentru că are niște parteneri și are acești parteneri pentru că în perioada recentă niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatre de operații”, a transmis Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române.

„Îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, îi cinstim, de asemenea, pe veteranii de război. Traversăm o perioadă complicată geopolitic, traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat, nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești, ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei române”, a adăugat el.

Armata, „cea mai apreciată instituție din România”

Nicușor Dan spune că „în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști”.

„Este o regulă societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România, înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele României a mai precizat că România va aloca fonduri pentru Armată.

„Vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare, să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională”, a spus acesta.

