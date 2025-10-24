Nicușor Dan, întâlnire cu mediul de afaceri. Președintele României s-a întâlnit, vineri seara, la Iași, cu reprezentanții mediului de afaceri. Timp de două ore, președintele a discutat cu oamenii de afaceri din Iași despre problemele cu care se confruntă în prezent.

Tema principală a fost valorificarea potențialului economic al României și identificarea unor soluții pentru o mai bună colaborare între stat și mediul privat.

La finalul întâlnirii, președintele a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile discuțiilor.

De asemenea, Nicușor Dan a ținut să sublinieze că prioritatea principală pentru mandatul actual este securitatea. A doua preocupare majoră este economia, deoarece România are un potențial economic care nu este valorificat la justa sa valoare, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a menționat că pentru a construi o interfață eficientă care să optimizeze dialogul dintre stat și mediul de afaceri, este nevoie de profesionalism din ambele părți.

“Am avut o discuție foarte interesantă chiar acum cu oameni din mediul de afaceri din Iași.

Am spus de mai multe ori asta, principala preocupare pentru acest mandat si acești ani este securitatea, numai că, din fericire, aici avem mulți prieteni și e destul de greu să greșim.

A doua preocupare este economia, pentru că avem un potențial pe care nu-l valorificăm. Economia înseamnă prosperitatea românilor și trebuie să reușim să realizăm dialogul optim între instituțiile statului și mediul privat.

Și sunt multe lucruri pe care le-am discutat și, evident, acest dialog trebuie să continue. Am discutat despre cum poate mediul privat să intre în discuția pe bugetul național. Să ne uităm care sunt domeniile economice pe care statul român le subvenționează și cum putem să facem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să producă cât mai multă valoare adăugată”, a declarat președintele.

Cum poate mediul de afaceri să contribuie la dezvoltarea economică

Nicușor Dan a detaliat mai multe direcții de colaborare:

“Am discutat cum poate mediul de afaceri să participe la discuția României în interiorul , pe bugetul de 2028-2034 pentru a nu fi în situația în care să facem cursuri de reconversie profesională, care să nu servească nimănui, cum, din păcate, s-a întâmplat an la rând și multe, multe alte lucruri care nu au adus valoarea adăugată.

Cum putem să adaptăm legislația ca să reducem birocrația în dialogul cu mediul privat, cum putem să construim o diplomație comercială care să stimuleze firmele românești care exportă și, în felul ăsta, să reducem deficitul comercial? Cum putem să avem dialogul necesar despre ce produce școala față de ce e nevoie în piața privată, astfel încât să nu fim în situația în care suntem, în care să avem nevoie de anumite tipuri de specializări și, pe de altă parte, să producem specializări care nu sunt necesare pe piața muncii, de oportunități pe care procesul nefericit în care ne aflăm pe plan global de reînarmare, oportunități pe care le aduce pentru anumite tipuri de industrii conexe cu industria militară, cum ar fi domeniul de drone, în care există oportunități și va exista o piață mult timp de acum încolo.

Cam astea au fost subiectele și răspunsul este că dincolo de disponibilitatea și a noastră, și a mediului de afaceri la dialog, pentru a construi acea interfață care să optimizeze dialogul, e nevoie de profesioniști și de partea noastră, și de partea dumnealor”, a mai spus Nicușor Dan.

Ce vizite a făcut președintele la Iași

Nicușor Dan a vizitat, vineri, ș compania Antibiotice Iași, care se apropie de aniversarea a 70 de ani.

“Am vizitat, după cum știți, . Din nou, aproape de un moment aniversar, în decembrie vor împlini 70 de ani. Dar ce este mai important este că este o firmă care a trecut de perioada de tranziție, este o firmă care exportă în multe locuri din lumea asta, este o firmă care este lider mondial pe un produs, ceea ce nu se prea întâmplă în România, și care reușește să înțeleagă lumea, momentul pe care îl trăiește. Înțelege că trebuie să aibă cercetare, dezvoltare pentru a fi validă și peste 10 ani.”, a mai spus președintele.