Nicușor Dan, „deloc” mulțumit de șefii de Parchete: „Există zone uriașe de corupție care sunt pur și simplu nederanjate” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat la prezidențiale, s-a arătat încă o dată nemulțumit de modul în care mișcă lupta anticorupție pe anumite paliere.

„Există zone uriașe de corupție care sunt pur și simplu nederanjate”, a punctat acesta, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre schimbarea șefilor de Parchete

Dan a afirmat apoi că nu e „deloc” mulțumit de procurorul general și șeful DNA.

Întrebat cum crede că poate genera schimbarea acestor persoane din funcțiile cheie pe care le ocupă în Justiție, Nicușor Dan a explicat: „Ei, dacă nu mă înșel, sunt cam la un an și jumătate din mandat și mandatul lor e de trei ani. Deci momentul în care schimbarea e obligatoriu să se producă e relativ aproape și unul din elementele pe care președintele – și evident și CSM și Ministerul Justiției…. e planul de management al procurorilor, ce vor să facă ei cu fenomenul de corupție”.

„În sistemul de justiție sunt foarte mulți profesioniști, problema e cum politicul interferează și cum face ca la vârful acestor instituții să fie oameni care au conexiuni politice”, a mai spus candidatul la prezidențiale.

Nicușor Dan: În România, au rămas două zone de care nu se atinge Parchetul – imobiliarele și pădurile

De altfel, Nicușor Dan s-a arătat de mai mulți ani nemulțumit de ritmul luptei anticorupție din mai multe domenii.

„În practică, un procuror simplu are pe masă câteva sute de dosare penale în care e vorba de tâlhării, de furturi, de fel de fel de infracțiuni. Când primește un dosar de construire fără autorizație, se uită la el fără entuziasm. Bineînțeles, că e un om care are o școală, știe dreptul, se poate apuca să citească. Numai că, față de volumul pe care îl are pe celelalte spețe, ăsta e dat la o parte. Eu cred că în prin acțiunea Parchetului din ultimii 10-15 ani sunt zone de corupție care au fost mult diminuate. Cum sunt achizițiile publice, de exemplu, unde nu mai este jaful care era în anii 2000. Dar au rămas două zone de care Parchetul în momentul de față nu se atinge: imobiliarele și pădurile. Nu există progrese în aceste zone”, Nicușor Dan, în 2023.

Mai recent, chiar luna trecută, acesta de ce vrea schimbarea șefilor de la Parchete: „Eu văd și cred că românii văd că sunt zone întregi de mare corupție în România pe care nu le deranjează nimeni, mai ales evaziunea fiscală, imobiliarele, pădurile…”.