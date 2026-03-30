B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)

Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)

Ana Maria
30 mart. 2026, 21:04
Trimite România militari în Orientul Mijlociu pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Ce a răspuns Nicușor Dan (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Există o decizie privind participarea României la misiuni de deminare?
  2. Ce rol ar putea avea România în această coaliție internațională
  3.  Se va implica România în conflictul din Orientul Mijlociu?

Președintele Nicușor Dan a oferit, luni, clarificări privind posibilitatea ca România să participe la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, într-un context regional tensionat.

Întrebat dacă a fost luată o decizie în acest sens, șeful statului a explicat că, deși există discuții și planuri la nivel internațional, momentul unei intervenții nu a fost încă atins.

Există o decizie privind participarea României la misiuni de deminare?

Potrivit președintelui, în prezent nu există o decizie concretă privind implicarea directă a României în astfel de operațiuni, întrucât acestea depind de evoluțiile din teren.

Așa cum Coaliția de Voință, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent și are planuri de acțiune care presupun însă o încetare a focului, exact același lucru se conturează în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. Adică sunt țările care s-au angajat să facă asta, în beneficiul lor și al economiei mondiale, care au început să facă planuri și scenarii pentru momentul când o să fie o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a răspuns, luni seara, Nicușor Dan.

Ce rol ar putea avea România în această coaliție internațională

Anterior, pe 20 martie, președintele a anunțat că România se alătură unei inițiative internaționale alături de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia.

Obiectivul acestei colaborări este menținerea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime pentru economia globală.

Statele participante au transmis că sunt pregătite să contribuie la eforturi menite să asigure tranzitul în siguranță prin zonă.

 Se va implica România în conflictul din Orientul Mijlociu?

Președintele a subliniat în urmă cu ceva timp că România își menține poziția de a nu participa la conflictul din regiune, chiar dacă este implicată în inițiative de securitate maritimă.

Potrivit acestuia, orice acțiune concretă va depinde de contextul internațional și, în special, de o eventuală încetare a focului.

Tags:
Ultima oră
21:33 - Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece”
21:16 - Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
21:13 - Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
20:44 - Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
20:40 - Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar condus de Bolojan. Cum vede președintele certurile din coaliție
20:19 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru neplata drepturilor salariale restante ale magistraților: „Acum noi plătim rezultatul celor 10 ani” (VIDEO)
20:16 - Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
20:03 - Aderarea la euro, următorul obiectiv al României. Președintele Nicușor Dan dă de lucru coaliției de guvernare
19:57 - Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la carburanți: „În primă etapă ne concentrăm pe motorină”. Când intră măsura în vigoare
19:36 - Gata cu salariile ascunse! Legea care obligă angajatorii să spună clar cât plătesc