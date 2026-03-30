Președintele Nicușor Dan a oferit, luni, clarificări privind posibilitatea ca România să participe la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, într-un context regional tensionat.
Întrebat dacă a fost luată o decizie în acest sens, șeful statului a explicat că, deși există discuții și planuri la nivel internațional, momentul unei intervenții nu a fost încă atins.
Potrivit președintelui, în prezent nu există o decizie concretă privind implicarea directă a României în astfel de operațiuni, întrucât acestea depind de evoluțiile din teren.
„Așa cum Coaliția de Voință, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent și are planuri de acțiune care presupun însă o încetare a focului, exact același lucru se conturează în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. Adică sunt țările care s-au angajat să facă asta, în beneficiul lor și al economiei mondiale, care au început să facă planuri și scenarii pentru momentul când o să fie o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a răspuns, luni seara, Nicușor Dan.
Anterior, pe 20 martie, președintele a anunțat că România se alătură unei inițiative internaționale alături de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia.
Obiectivul acestei colaborări este menținerea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime pentru economia globală.
Statele participante au transmis că sunt pregătite să contribuie la eforturi menite să asigure tranzitul în siguranță prin zonă.
Președintele a subliniat în urmă cu ceva timp că România își menține poziția de a nu participa la conflictul din regiune, chiar dacă este implicată în inițiative de securitate maritimă.
Potrivit acestuia, orice acțiune concretă va depinde de contextul internațional și, în special, de o eventuală încetare a focului.