Președintele Nicușor Dan a oferit, luni, clarificări privind posibilitatea ca România să participe la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, într-un context regional tensionat.

Întrebat dacă a fost luată o decizie în acest sens, șeful statului a explicat că, deși există discuții și planuri la nivel internațional, momentul unei intervenții nu a fost încă atins.

Există o decizie privind participarea României la misiuni de deminare?

Potrivit președintelui, în prezent nu există o decizie concretă privind implicarea directă a României în astfel de operațiuni, întrucât acestea depind de evoluțiile din teren.

„Așa cum Coaliția de Voință, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent și are planuri de acțiune care presupun însă o încetare a focului, exact același lucru se conturează în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. Adică sunt țările care s-au angajat să facă asta, în beneficiul lor și al economiei mondiale, care au început să facă planuri și scenarii pentru momentul când o să fie o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a răspuns, luni seara, .

Ce rol ar putea avea România în această coaliție internațională

Anterior, pe 20 martie, a anunțat că România se alătură unei inițiative internaționale alături de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia.

Obiectivul acestei colaborări este menținerea libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute maritime pentru economia globală.

Statele participante au transmis că sunt pregătite să contribuie la eforturi menite să asigure tranzitul în siguranță prin zonă.

Se va implica România în conflictul din Orientul Mijlociu?

Președintele a subliniat în urmă cu ceva timp că România își menține poziția de a nu participa la conflictul din regiune, chiar dacă este implicată în inițiative de securitate maritimă.

Potrivit acestuia, orice acțiune concretă va depinde de contextul internațional și, în special, de o eventuală încetare a focului.