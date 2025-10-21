Nicușor crede că gradul crescut de neîncredere al oamenilor în clasa politică vine după mulți ani de făcută „într-un anumit fel”. El susține că oamenii au văzut interesele persoanele ale politicienilor.

Politică „într-un anumit fel”

Conform unui studiu sociologic, realizat de IPSOS-ANTENA, gradul de neîncredere în clasa politică este de 82%.

„Această cifră este rezultatul a mulți ani de politică în România și de politică făcută într-un anume fel, în care oamenii au văzut că mulți politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale, nicidecum ca să rezolve problemele oamenilor, au văzut corupția, au văzut ineficiența instituțiilor statului și e șocant, dar reflectă realitatea”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 1, conform Agerpres.

Încrederea în premier și în Guvern

Datele arată că 65% dintre români nu au încredere în actualul premier, iar 74% nu au încredere în Guvern.

„Da, dar m-aș uita la pozitiv, am văzut încrederea în Guvern, 5 sau 6%, încrederea în premier – 17%, ceea ce pentru vremurile pe care le trăim cred că este o cotă de încredere… Bineînțeles că oricine își dorește să aibă 50% măcar. Dar, pentru România pe care o trăim, cu neajunsurile pe care le avem în ziua de azi, este rezonabilă”, a explicat Nicușor Dan.

Încrederea în președinte

Gradul de încredere în președintele arată astfel: 65% „da”, 15% „nu”. Nicușor Dan a mărturisit că el se uită la restul de 30%.

„Eu mă uit la cei 30% care nu sunt nici ‘da’, nici ‘nu’. Și sunt oameni care încă creditează președintele, asta este interpretarea mea, care așteaptă să vadă care sunt rezultatele președintelui în problemele cu care ei se confruntă, corupția, instituții, economie, chiar Justiție”, a spus Dan.

„Cred că rezultatul este corect. Ce vreau eu să spun este că, așa cum spuneam mai devreme, lucrurile au mers într-atât de mult timp într-o direcție, într-un anumit ritm, că pentru a schimba această direcție e nevoie de timp și e nevoie să intri cumva în profunzimea lor, pentru că altfel e foarte… E un sistem care, cum am spus, a funcționat ani de zile într-un fel. El poate să meargă încă 10 – 20 de ani la fel. Și, atunci, ca să schimbi oameni, legi, norme, care s-au învățat toți să funcționeze într-un fel, e nevoie de un efort și asta cere timp. Cam asta pot să spun la momentul ăsta”, a adăugat.

Recâștigarea încrederii

„Cuvântul, chiar cuvântul ăsta încredere este foarte bine definit în limba română. Încredere asta înseamnă, pur și simplu, dacă omul pe care mă întrebi dacă am sau nu încredere în el face ceva pentru mine sau nu, deci ăsta este răspunsul”, a transmis președintele.

„Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni, politicieni la vârf care lucrează pentru ei și, bineînțeles, noi avem o structură administrativă în care și lentoarea, și corupția, și necorelarea între diferite instituții au funcționat ani de zile și progresele se vor vedea, pe care eu sunt sigur că o să le avem, progresele se vor vedea în pași mici, încet – încet cu fiecare. Deci, avem o problemă – evaziunea fiscală, o să ne uităm la niște cifre, dacă peste un an evaziunea fiscală va scădea cu 20%, asta va fi un motiv de recâștigare a încrederii”, a adăugat.