Nicușor Dan, despre planul economic al lui Ponta: „Ţin să vă aduc aminte că aţi fost consilier economic în guvernul pe care-l criticaţi”

Nicușor Dan l-a taxat pe care, în dezbaterea electorală s-a lăudat cu planul său economic menit să scoată țara din criză. El i-a amintit că, până la finalul lunii decembrie a fost consilier onorific pe probleme economice al premierului Marcel Ciolacu.

a fost întrebat de Victor Ponta dacă are un plan economic pentru România, având în vedere că actualul guvern i-a înşelat pe români în multe domenii. În replică, acesta a i-a amintit lui Victor Ponta că a fost consilier economic în guvernul Ciolacu. Din poziția de consilier onorific, Victor Ponta avea posibilitatea și chiar datoria, conform atribuțiilor oficiale, de a sesiza și de a-l ajuta pe premier să regleze lucrurile.

În acest context Nicușor Dan, le-a transmis românilor să fie atenți la ceea ce au făcut candidații în viaţa lor socială. iar nu ceea ce spun.

„Ţin să vă aduc aminte că aţi fost consilier economic în guvernul pe care îl criticaţi. Legat de Bucureşti, îi rog pe români, când evaluează candidaţii să se uite ce au făcut ei în viaţa lor socială şi politică anterioară. Şi eu am preluat o Primărie a Capitalei cu o datorie curentă de 3 miliarde de lei are erau trei sferturi din bugetul anual. Am reuşit să recâştig încrederea şi a mediului financiar şi a mediului economic şi avem rating 4 trepte peste ratingul naţional”, i-a transmis Nicuşor Dan lui Victor Ponta.

Măsurile propuse de Nicușor Dan

Nicușor Dan a amintit câteva , importante, care ar trebui luate pentru a reechilibra sistemul fiscal. El a făcut referire la necesitatea stopării evaziunii fiscale și a atragerea fondurilor europene.

„Programul economic pentru România, da, în primul rând trebuie să reechilibrăm fiscal şi asta cum se face: stoparea marii evaziuni fiscale, atragerea banilor din fonduri europene care după cum ştiţi, întârzie. Apoi eliminarea multor cheltuieli inutile şi mai ales un management profesionist la companiile de stat. Şi dacă vorbim de dezvoltare, trebuie ca statul român să stimuleze dezvoltarea acolo unde contează.

Am vorbit de procesare în zona agricolă, trebuie să ne uităm în zona marilor tehnologii, pentru că acolo se va duce lupa viitorului, pe inteligenţă artificială, pe semiconductori. Trebuie să ne uităm la economie, să vedem cum putem să facem un aşa numit campion naţional pe zona de energie, care să aibă preţuri predictibile şi care poate să atragă mari investiţii, cum ar fi mari centre de date”, a subliniat Nicuşor Dan.