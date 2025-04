Ponta, slalom printre întrebările incomode. Schimb de replici cu Crin Antonescu

Victor Ponta a evitat, în cadrul dezbaterii electorale de la TVR să răspundă întrebărilor care îl puneau în dificultate. Fostului politician PSD i s-a adus aminte despre un moment jenant din trecutul său, când a declarat că a votat contra lui Mircea Geoană, deși era purtătorul de cuvânt al acestuia.

Conform regulilor dezbaterii electorale, i-a adresat o întrebare lui . Scopul, evident, a fost acela de a-l pune în dificultate, amintindu-i de un moment din trecutul său politic. După din 2009, pe vremea când conducea PSD, în 2014, Victor Ponta a afirmat că a votat împotriva candidatului PSD, Mircea Geoană care îl desemnase purtător de cuvânt. Crin Antonescu i-a adus aminte de acest moment:

„Domnul Ponta a traversat în decursul anilor multe identităţi, a schimbat, s-a travestit, de la Che Guevara la Donald Trump, a copiat, a trădat, când n-a copiat a trădat, când n-a trădat a copiat, a trădat trei partide, două guverne, cel puţin o ţară, nu ştiu loialitatea sa faţă de statul sârb. Nu vreau să întreb nimic, pentru că e proverbial, minte. Îl invit dacă vrea să ne spună ce a simţit în momentul în care conform declaraţiei sale, în miezul unei campanii electorale în care era purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, spunând tuturor că e cel mai bun candidat, a intrat în cabină şi a acordat votul unui alt candidat”, a spus Crin Antonescu.

Victor Ponta a evitat un răspuns concret la această întrebare, jenantă. Ca și cum nici n-ar fi auzit ce s-a spus, el s-a lansat într-o tiradă în care a vorbit despre realizările sale de premier. Și de această dată „a uitat” că a devenit premier după ce guvernul condus de Emil Boc a scos țara din criză printr-o serie de măsuri nepopulare, e drept.

„Îmi dă ocazia să spun încă o dată că oamenii știu ce am făcut în primul rând ca premier. Am luat o țară în criză, o țară cu pensii și salarii tăiate, am reușit să dăm speranța oamenilor, să facem o schimbare politică când regimul părea că nu mai poate să se schimbe. De fiecare dată am fost de partea schimbării. România merge într-o direcție greșită, votul românilor a fost pentru schimbare, sistemul politic PSD-PNL-UDMR nu a acceptat rezultatul. Acum vor trebui să-l accepte. Am făcut multe lucruri bune, am făcut multe greșeli, întotdeauna am muncit, niciodată nu am fost șomer, leneș, nu să fiu un trântor.”, a spus Victor Ponta, fără a răspunde la ceea ce a fost întrebat.

Replica lui Crin Antonescu a venit imediat, având în vedere că remarca cu trântorul îl viza direct: „Când ești singurul lider de partid din România care dai din bani publici salariul de președinte de partid, e ușor să fii șomer”.

Declarația lui Ponta din 2009

Pe vremea când conducea PSD, în 2014, Victor Ponta a declarat, în cadrul unui eveniment public, că nu l-a votat pe Mircea Geoană, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2009. El a spus că a votat cu Crin Antonescu. Aceasta cu toate că îndeplinea funcția de purtător de cuvânt al candidatului Mircea Geoană.

„L-am si votat in turul 2, dar in turul 1 l-am votat pe Crin Antonescu, am considerat ca e schimbarea de care avea nevoie Romania”, a spus Victor Ponta.