României, Nicușor Dan, a declarat că țara noastră „a acționat solidar cu țările din Uniune” în ceea ce privește pachetul de sancțiuni împotriva , iar în perioada care vine va face la fel.

Ce a declarat Nicușor

„Până în acest moment, România a acționat solidar cu țările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancțiuni și cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a explicat președintele, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, conform Agerpres.

Tot timpul când discuți de sancțiuni, discuți și de efectele colaterale pe care aceste sancțiuni le au pe părți din industria ta sau industria parteneră”, a adăugat el.

Al 19-lea pachet de sancțiuni

Țările UE au adoptat oficial, joi, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia. Țările UE au aprobat pachetul, după ce Slovacia a renunțat să se mai opună.

Noile sancțiuni au fost adoptate de UE în unanimitate chiar înainte ca liderii europeni să participe la Consiliul European de la Bruxelles. Conform unor surse diplomatice, ele includ o interdicție progresivă a importurilor de GNL, începând din aprilie pentru contractele pe termen scurt și începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung.

Președintele, înainte de reuniune

„Noi avem un război hibrid de cel puțin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim”, a declarat Nicușor Dan, înainte de începerea reuniunii Consiliului European.

„Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a mai spus el.