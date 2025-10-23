B1 Inregistrari!
Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)

Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)

Adrian A
23 oct. 2025, 11:26
Diana Șoșoacă Sursa foto: Captura video

Europarlamentara Diana Șoșoacă s-a întors acasă din periplul prin Moscova. Și pretinde, nici mai mult, nici mai puțin, că a ajuns la Vladimir Putin.

Ce povești aduce Diana Șoșoacă de la Moscova

Diana Șoșoacă susține că a avut ocazia să stea față în față cu Putin, căruia i-a transmis că România vrea pace.

„Dacă cineva își închipuia că pe mine mă sperie procurorii, cu tot felul de dosare contrafăcute, și o să las România să fie teatrul de război pentru interesele Ursulei von der Leyen și Macron sau o să văd bărbați plecând din țara mea să lupte pentru Ucraina s-a înșelat amarnic. Niciun bărbat român nu va lupta în Ucraina.

Le mulțumesc celor care au avut curajul să spună adevărul și să arate că Diana Șoșoacă a ajuns la Kremlin și a dus acolo unde trebuie, la președintele Vladimir Putin, mesajul poporului român: Noi vrem pace!”, a declarat europarlamentara SOS România.

Plimbările Dianei prin Moscova

Șefa SOS România a ținut să posteze pe rețelele sociale și plimbările ei prin Moscova. Și susține că Rusia e o țară liniștită, iar firmele străine încă fac afaceri acolo. Sancțiunile sunt doar o poveste, spune Șoșoacă.

„Chiar mă uitam așa … la narativul tuturor, că Rusia are sancțiuni, că nimeni nu face afaceri cu Rusia. Nu cred că există firmă să nu se afle în Moscova. Foarte mișto. Foarte interesant. Toată lumea urlă că Rusia înjură. Dar toată lumea face bani cu Rusia. Dacă ăștia s-ar opri să mai facă afaceri cu restul lumii, mai ales cu Europa, cred că ar da faliment. Voi știți câți bani au rușii aștia?”, spune Diana Șoșoacă într-o postare unde a pus și un clip dintr-un mall din Moscova.

Diana Șoșoacă a filmat și celebrele stații de metrou din Moscova.

Diana Șoșoacă este inculpată într-un dosar în care este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului, dar și printre care lipsire de libertate.

