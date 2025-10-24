B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)

Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)

Adrian A
24 oct. 2025, 14:48
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)
sursa foto: AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce l-au huiduit oamenii pe Nicușor Dan
  2. Nicușor Dan nu vine în București la Ziua Armatei

Nicușor Dan a ajuns la Iași însă primirea nu a fost una măgulitoare pentru peședinte. Oamenii l-au huiduit și l-au alungat în Ucraina.

De ce l-au huiduit oamenii pe Nicușor Dan

Momentul sosirii lui Nicușor Dan la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” a fost însă marcat de tensiuni: mai mulți oameni s-au adunat în fața instituției și l-au huiduit pe șeful statului în timp ce acesta intra în clădire. Protestatarii i-au reproșat lui Nicușor Dan că este un președinte fals și că nu îi pasă de români ci doar de Moldova și Ucraina. De altfel, i-au și strigat să plece în Ucraina.

Nicușor Dan, ori nu a înțeles ce strigau oamenii, ori a vrut să îi calmeze pentru că s-a oprit și le-a făcut din mână. În timp ce SPP-ul se chinuia să îl bage înăuntru.

Nicușor Dan nu vine în București la Ziua Armatei

Îna altă ordine de idei, Nicușor Dan a ales din nou o perioadă nefericită să plece prin țară. Mâine sărbătorim Ziua Armatei, iar președintele, care e și comandat suprem al Armatei Române, nu va fi prezent la ceremoniile din Capitală, așa cum au făcut ceilalți președinți.

De altfel, nu ar fi prima dată când Nicușor Dan nu onorează așa cum trebuie militarii. De Ziua Marinei, președintele a ales să plece în vacanță și nu a mers la Constanța, epicentrul ceremoniilor dedicate Marinei Române. Și a și explicat foarte senin că i s-a părut normal să lipsească pentru a merge la o mânăstire din Sâmbăta de Sus, pentru că așa e tradiția în familia lui. Și era, oricum, păcat să își strice vacanța pentru niște ceremonii pe care le poate vedea la anul… sau peste doi, trei ani.

