Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a venit vineri în România, unde a avut o întrevedere oficială cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat principalele teme de pe agenda europeană, dar și provocările generate de contextul internațional actual.

Șeful statului român a transmis principalele concluzii ale întâlnirii.

Ce au discutat cei doi lideri despre conflictele internaționale

Potrivit președintelui, dialogul s-a concentrat pe impactul conflictelor globale, inclusiv situația din Orientul Mijlociu, și pe măsurile necesare pentru protejarea economiilor naționale.

„L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico.

Am discutat despre agenda europeană și am analizat împreună impactul crizelor internaționale actuale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu. Am convenit că prioritatea noastră este să ne protejăm economiile și cetățenii de efectele negative ale acestor conflicte.

Securitatea europeană și cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării au fost, de asemenea, teme importante pe care le-am abordat. Din ianuarie 2025, militari români fac parte din Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia, un exemplu concret al angajamentului nostru pentru securitatea europeană.

Am transmis, de asemenea, mulțumiri poporului slovac pentru respectul cu care păstrează memoria soldaților români care au luptat pentru eliberarea Slovaciei în cel de-al Doilea Război Mondial”, a scris pe Facebook.

Ce rol are cooperarea militară dintre România și Slovacia

Un punct important al discuțiilor a fost legat de securitatea regională și colaborarea în domeniul apărării. Prezența militarilor români în Slovacia, în cadrul Grupului de luptă NATO, este văzută drept un semnal clar al angajamentului comun pentru stabilitatea Europei.

Această colaborare vine în contextul tensiunilor internaționale și al nevoii de consolidare a flancului estic al Alianței.

Ce presupune vizita oficială a lui Robert Fico în România?

Vizita premierului slovac nu s-a limitat doar la întâlnirea de la Cotroceni. Robert Fico a fost primit și la Palatul Victoria de către premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare.

Agenda vizitei include și participarea la semnarea unui memorandum de înțelegere între ministerele Culturii din România și Slovacia, document care va reglementa colaborarea bilaterală pentru următorii cinci ani.

De asemenea, premierul slovac urmează să viziteze atât Bucureștiul, cât și Oradea, în cadrul deplasării sale oficiale.