Legea bugetului de stat urmează să fie promulgată fără întârziere, imediat ce documentele necesare vor ajunge la Palatul Cotroceni, a anunțat Nicușor Dan. Șeful statului a explicat că așteaptă motivarea completă a deciziei Curții Constituționale, condiție obligatorie înainte de semnarea actului normativ.

”După cum știți, Constituția mă obligă să primesc motivarea Curții Constituționale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autoritățile publice ca ea să intre – știți că ea intră în vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial – e important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie, astfel încât de la 1 aprilie să poată să intre pe buget”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

De ce nu poate fi promulgată legea imediat

Deși Curtea Constituțională a respins deja sesizările formulate de , procedura legală impune ca președintele să primească motivarea integrală a deciziei înainte de a promulga legea.

Nicușor Dan a subliniat că, în acest moment, promulgarea reprezintă mai degrabă o formalitate, dar una care trebuie respectată conform Constituției.

“Veți promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

“Da, da, sigur. E o formalitate în momentul ăsta, adică Constituția îmi interzice să promulg înainte să primesc motivarea Curții Constituționale. Noi știm că Curtea a respins, dar înainte ca ea să vină cu tot textul motivării, nu am voie să o promulg. În secunda care va veni, o să o semnez”, a spus președintele.

Ce a decis Curtea Constituțională cu privire la legea bugetului de stat

a transmis că legea bugetului de stat pentru 2026 respectă prevederile constituționale, respingând sesizările formulate de AUR.

Judecătorii constituționali au arătat că eventualele probleme invocate țin mai degrabă de oportunitatea politică și nu de constituționalitate.

Totodată, CCR a explicat că avizele Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social sunt necesare pentru forma inițială a proiectului, însă solicitarea unor avize suplimentare pe parcursul procedurii nu reprezintă o obligație constituțională.

Potrivit președintelui, momentul promulgării este esențial pentru ca legea bugetului să intre în vigoare la timp.

După publicarea în Monitorul Oficial, actul normativ intră în vigoare în termen de trei zile, iar autoritățile publice au nevoie ca acest lucru să se întâmple înainte de finalul lunii martie.