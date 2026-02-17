Preşedintele Nicuşor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din postul de ambasador al României în Cipru.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un

Mihalache, un apropiat al lui Iohannis

Dan Mihalache fusese numit în funcția de ambasador al României în Cipru în ianuarie 2021, de către președintele de atunci, Klaus Iohannis. Anterior, din 2016, acesta în Marea Britanie. Iar în perioada decembrie 2014 – iunie 2016, Mihalache a fost consilier prezidențial al lui Iohannis.

De altfel, Klaus Iohannis pe Dan Mihalache cu Ordinul Naţional „Steaua României” în rang de Cavaler.