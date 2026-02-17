B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru

Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 14:07
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Dan Mihalache a fost rechemat din funcția de ambasador în Cipru. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din postul de ambasador al României în Cipru.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

Mihalache, un apropiat al lui Iohannis

Dan Mihalache fusese numit în funcția de ambasador al României în Cipru în ianuarie 2021, de către președintele de atunci, Klaus Iohannis. Anterior, din 2016, acesta fusese ambasador în Marea Britanie. Iar în perioada decembrie 2014 – iunie 2016, Mihalache a fost consilier prezidențial al lui Iohannis.

De altfel, Klaus Iohannis l-a și decorat pe Dan Mihalache cu Ordinul Naţional „Steaua României” în rang de Cavaler.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Politică
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
Politică
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Politică
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Politică
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Politică
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Politică
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Politică
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Ultima oră
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
15:53 - Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii
15:51 - Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
15:45 - Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
15:39 - Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
15:25 - Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
15:16 - Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
15:14 - Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
15:08 - Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori