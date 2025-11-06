Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm în cadrul , unde a subliniat că reînarmarea României este o necesitate, nu o opțiune. Într-un context internațional tot mai tensionat, șeful statului a vorbit despre nevoia de a consolida capacitățile de apărare și de a accelera cooperarea cu industria militară aliată.

Nicușor Dan, la Forumul NATO. De ce spune că reînarmarea României nu mai este opțională

Potrivit președintelui, situația de securitate din regiune se deteriorează. Războiul din Ucraina, atacurile hibride, amenințările cibernetice și încălcările recente ale spațiului aerian aliat arată că Flancul Estic are nevoie de mai multe capabilități.

„Îmi face o plăcere deosebită să mă aflu azi la NATO Industry Forum, o ediție găzduită de România și organizată de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Secretariatului Internațional al NATO.

Vreau să vă urez bun-venit la București și în România tuturor invitaților, acum,, dar și cu orice altă ocazie. Tema ediției actuale, “Reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere”, este deosebit de relevantă, având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare.

Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO sau a României sau a celorlalte state membri a NATO, ci o necesitate.”, a spus președintele.

Nicușor Dan, la Forumul NATO. Ce mesaj a mai transmis președintele

Președintele a transmis că „responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune”.

„Rolul alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm.

Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta și pentru ceilalți aliați de pe Flancul Estic, dar și pentru NATO în ansamblu său, agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm.

Trebuie să rămânem uniți și să asumăm o poziție de forță printr-o postură solidă și credibilă. Angajamentul alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în articolul 5 al tratatului. Avem încredere deplină că NATO și aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al alianței”, a mai declarat șeful statului.

Ce rol ar trebui să joace România în consolidarea industriei de apărare

Președintele a amintit că România are o tradiție solidă în producția de armament, dar industria a fost mult timp neglijată. Totuși, capacitățile există și pot fi revitalizate în contextul în care NATO se concentrează pe inovare și creșterea producției militare.

„Noi, aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare. Și pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană, precum și cea transatlantică. Legat de asta, pentru invitații noștri, am invitația de a vă informa cu privire la industria românească de apărare, care are o puternică tradiție. A fost, poate, ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar.

Avem companii care au toate condițiile, utilitățile, pentru ca în condițiile unui management interesant să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a crește producția industrială de apărare în Europa.„, a punctat acesta.

Nicușor Dan, la Forumul NATO. Câți bani alocă România pentru apărare și ce urmează

În prezent, România alocă 2,24% din PIB pentru apărare, dar ținta stabilită la Summitul NATO de la Haga este de 5% din PIB până în 2035. Președintele promite că banii vor fi cheltuiți eficient, inclusiv prin achiziții comune și cooperare industrială.

„La summit-ul NATO de la Haga din acest an am luat cu toții decizia de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din Produsul Intern vrut până în 2035. România are 2,24 în 2025 și va cheltui acești bani. Și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințele de securitate. Însă, această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul. Trebuie să avem bani și trebuie să-i și cheltuim pentru a produce echipamente militare.

De asemenea, un element cheie pentru asigurarea unei descurajări credibile și a unei apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forțele armate aliate au nevoie, să colaborăm între state, între guverne și mediul privat pentru o industrie de apărare care favorizează inovația și valorifică tehnologiile emergente.

Să asigurăm împreună, și alături de partenerii noștri, lanțuri de aprovizionare trainice și interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm. Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa nord-sud a flancului estic, ca parte a unei abordări coerente și integrate, de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesară în contextul de securitate actual. Să consolidăm capabilitățile cu dublă utilizare, căi ferate, facilități portuare la Marea Neagră și la Dunăre, precum și alte elemente de infrastructură critică.”, a adăugat președintele.

Cum vrea România să devină un pilon de securitate pe Flancul estic al NATO

Nicușor Dan a subliniat importanța infrastructurii strategice, de la porturile de la Marea Neagră și Dunăre până la căile ferate, pentru mobilitatea militară pe axa Baltică–Marea Neagră.

Totodată, președintele a reamintit că România este „mai apărată ca oricând” datorită prezenței aliaților.

„Înainte de a încheia, aș dori să subliniez un aspect important pe care l-am discutat și ieri cu secretarul general, , căruia îi mulțumesc pentru prezență. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate.”, a încheiat Nicușor Dan.”