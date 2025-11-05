B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”

Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”

Ana Maria
05 nov. 2025, 17:39
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Mark Rutte despre retragerea trupelor americane
  2. Ce spune Nicușor Dan despre retragerea trupelor americane
  3. Cum ar reacționa NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru al alianței
  4. Sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane?

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit miercuri, la Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au susținut apoi o conferință de presă comună, unde au discutat și despre retragerea trupelor americane.

Ce a spus Mark Rutte despre retragerea trupelor americane

Întrebat cum intenționează NATO să compenseze această retragere a câtorva trupe americane din România, Rutte a răspuns:

“Ajustările la trupele NATO nu este ceva singular, s-a întâmplat mai mulți ani. Vedeți angajamentul președintelui Trump față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre. Santinela Estului va fi flexibilă și responsibilă. Nu doar că adaugă active suplimentare pentru aliați, dar conectează gama de active deja disponsibile pe flancul estic. Ca alianță de apărare, întotdeauna suntem gata să apărăm. Cu Santinela Estului putem aduce mai multe capacități.”

Ce spune Nicușor Dan despre retragerea trupelor americane

“Așa cum spune domnul secretar general, programul Santinela Estului înseamnă mai multe capacități militare. Pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Zilele astea acest mare exercițiu militar de la Cincu este un exemplu.”, a declarat președintele României.

Cum ar reacționa NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru al alianței

Rutte a mai subliniat că, în România, sunt instruiți peste 5.000 de militari pentru a perfecționa capacitatea de apărare națională. Programul „Santinela Estică” (Eastern Sentinel) este menit să apere întregul flanc estic.

Secretarul general al NATO a accentuat că, în cazul unui atac asupra României sau a oricărui aliat, întreaga alianță NATO (cele 31 de națiuni) va interveni pentru a apăra „fiecare centimetru al teritoriului aliaților”. Acesta este modul de funcționare al NATO, care asigură o capacitate de apărare totală și descurajează atacurile, făcând alianța „de neînvins”.

Sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane?

Cei doi au fost întrebați și dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane.

“Asta se întâmplă tot timpul. Chiar cred că facem prea multă zarvă despre asta. Este o prezență mare în Europa și întotdeauna ne gândim cum putem să folosim mai bine resursele care sunt în Europa, care ajută NATO să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO. Vă rog să nu dați prea multă importanță acestui lucru. Și avem Santinela Estică, avem forțe tereste și facem aceste exerciții pentru perfecționare. Acestea sunt dovezi că noi suntem atât de puternici cât este necesar. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”, a răspuns Rutte.

“Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare. Și programul Santinela Estului, exact asta vrea să facă o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci nu există niciun fel de îngrijorare.”, a declarat președintele României.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte a ajuns miercuri în România pentru a participa la evenimentul NATO-Industry Forum 2025.

Tags:
Citește și...
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Politică
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Politică
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Politică
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Politică
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Politică
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Politică
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Politică
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Politică
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Politică
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Politică
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Ultima oră
17:57 - Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
17:27 - Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
17:27 - Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
16:47 - CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
16:44 - De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
16:40 - Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
16:38 - RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
16:38 - Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
16:16 - Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?