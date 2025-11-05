Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit miercuri, la Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au susținut apoi o conferință de presă comună, unde au discutat și despre retragerea trupelor americane.

Ce a spus Mark Rutte despre retragerea trupelor americane

Întrebat cum intenționează NATO să compenseze această retragere a câtorva trupe americane din România, Rutte a răspuns:

“Ajustările la trupele NATO nu este ceva singular, s-a întâmplat mai mulți ani. Vedeți angajamentul președintelui Trump față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre. Santinela Estului va fi flexibilă și responsibilă. Nu doar că adaugă active suplimentare pentru aliați, dar conectează gama de active deja disponsibile pe flancul estic. Ca alianță de apărare, întotdeauna suntem gata să apărăm. Cu Santinela Estului putem aduce mai multe capacități.”

Ce spune Nicușor Dan despre retragerea trupelor americane

“Așa cum spune domnul secretar general, programul Santinela Estului înseamnă mai multe capacități militare. Pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Zilele astea acest mare exercițiu militar de la Cincu este un exemplu.”, a declarat .

Cum ar reacționa NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru al alianței

Rutte a mai subliniat că, în România, sunt instruiți peste 5.000 de militari pentru a perfecționa capacitatea de apărare națională. Programul „ ” (Eastern Sentinel) este menit să apere întregul flanc estic.

Secretarul general al NATO a accentuat că, în cazul unui atac asupra României sau a oricărui aliat, întreaga alianță NATO (cele 31 de națiuni) va interveni pentru a apăra „fiecare centimetru al teritoriului aliaților”. Acesta este modul de funcționare al NATO, care asigură o capacitate de apărare totală și descurajează atacurile, făcând alianța „de neînvins”.

Sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane?

Cei doi au fost întrebați și dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane.

“Asta se întâmplă tot timpul. Chiar cred că facem prea multă zarvă despre asta. Este o prezență mare în Europa și întotdeauna ne gândim cum putem să folosim mai bine resursele care sunt în Europa, care ajută NATO să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO. Vă rog să nu dați prea multă importanță acestui lucru. Și avem Santinela Estică, avem forțe tereste și facem aceste exerciții pentru perfecționare. Acestea sunt dovezi că noi suntem atât de puternici cât este necesar. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”, a răspuns Rutte.

“Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare. Și programul Santinela Estului, exact asta vrea să facă o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci nu există niciun fel de îngrijorare.”, a declarat președintele României.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte a ajuns miercuri în România pentru a participa la evenimentul NATO-Industry Forum 2025.