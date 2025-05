Nicușor Dan: „M-a sunat Marcel Ciolacu, nu am apucat să îi răspund”. Ce spune despre intrarea PSD-ului la guvernare

Președintele ales al României, , a dezvăluit că l-a sunat , însă nu a apucat să îi răspundă. “O să îl sun înapoi”, a adăugat președintele.

„Cred că da, am şi spus asta în noaptea primului tur, am spus că rog societatea să participe la o dezbatere, partidele să facă un pas în spate, sunt foarte recunoscător că au făcut asta, că au făcut campanie doar la firul ierbii şi a fost bine. M-a sunat Marcel Ciolacu, nu am apucat să îi răspund, dar o să îl sun înapoi”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit .

„Ca şi mine, Ilie Bolojan ar prefera un guvern cu toate cele 4 partide”

De asemenea, el a anunțat că îşi doreşte un guvern cu toate cele patru partide, însă aşteaptă să vadă şi ce se întâmplă în cadrul PSD în aceste zile.

„Am discutat, o să vedem pentru că în PSD au fost organizaţii, ei nu au sprijinit pe nimeni, anumiţi lideri şi-au anunţat sprijinul pentru unul sau alţii din candidaţi, în special pentru mine, cei mai mulţi dintre ei, au fost organizaţii care au tras într-o direcţie, altele în cealaltă direcţie, este nevoie de o clarificare internă la PSD ca să vadă care este direcţia pe care vrea să o ia. Mi-aş dori ca ei să vină într-un guvern pro-occidental solid, cu sprijin solid parlamentar, o să vedem. Este şi varianta ca ei să rămână în opoziţie, dar să sprijine un guvern minoritar, sunt mai multe discuţii. Ca şi mine, Ilie Bolojan ar prefera un guvern cu toate cele 4 partide, plus minorităţile naţionale aşteptăm clarificări de la PSD”, a conchis Nicuşor Dan.