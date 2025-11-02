Nicușor Dan, , a dat un mesaj liniștitor pentru opinia publică, în contextul retragerii unei părți a trupelor americane din România.

Nicușor Dan, despre retragererea trupelor americane

Preşedintele a recunoscut că reducerea trupelor americane din Europa, care include și România, are o anumită simbolistică. Pe de altă parte, a spus Nicușor Dan, această decizie nu afectează .

„Pe partea relaţiei între noi şi Statele Unite lucrurile sunt liniare. Şi, mai departe, bineînţeles, este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securităţii naţionale”, a declarat preşedintele.

Șeful statului a precizat că România nu se va implica în dezbaterea din SUA pe acest subiect. O alianţă bipartită din Congresul american intenţionează să blocheze planul administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia. Congresmenii americani intenţionează să prezinte o lege care ar bloca retragerea trupelor americane din Europa.

„Este o dezbatere pe care noi n-o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului american. Ce vreau eu să spun este că, pe partea de securitate, România este o ţară sigură”, a mai spus Niculor Dan.

Mark Rutte vine la București

În acest context Nicuşor Dan a anunţat că secretarul general al NATO, , va face o vizită în România. Șeful Alianței Nord-Atlantice participă la Forumul de Industrie , eveniment organizat la București

„Ştiţi că vine domnul Rutte la Bucureşti, miercuri. (…) Din punctul de vedere al securităţii, chiar zilele acestea aveam un mare exerciţiu NATO pe teritoriul României (…), peste 5.000 de soldaţi. Aşa cum am spus, Forumul de Industrie NATO o dată la doi ani se ţine, acum este la Bucureşti”, a Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat dacă îi va cere lui Donald Trump să suplimenteze numărul de trupe americane din România. Solicitarea ar trebui făcută, în cadrul vizitei pe care Nicuşor Dan ar trebui să o întreprindă la Washington, anul viitor. Președintele a precizat că miza vizitei sale în SUA este o prezenţă economică sporită a companiilor americane în ţara noastră.