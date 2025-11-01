B1 Inregistrari!
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 23:40
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan confirmă că se va căsători oficial
  2. Președintele și partenera sa au doi copii
  3. Nicușor Dan putea să se căsătorească în perioada campaniei

Nicușor Dan a confirmat că în curând se va căsători cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi formează împreună un cuplu, de mai mulți ani, și au împreună doi copii, un băiat și o fată.

Nicușor Dan confirmă că se va căsători oficial

Președintele a anunțat, într-un interviu pentru publicația Cotidianul, că planurile sale de căsătorie se vor transforma în realitate. El a precizat că acest lucru se va întâmpla undeva în perioada următoare. Nicușor Dan este de părere că a venit momentul momentul potrivit să ia o decizie, alături de partenera sa.

„Desigur că se va întâmpla. 100%”, a confirmat președintele planurile de căsătorie.

Șeful statului a mai spus că va face acest pas într-un cadru restrâns, alături de familie. El a evitat să dea detalii pentru public.

„Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele și partenera sa au doi copii

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, sunt împreună de aproximativ 20 de ani. Ei au împreună doi copii, o fetiță de nouă ani, Aheea, și un băiat de trei ani, Antim. Șeful statului are 55 de ani, momentul în care a decis să oficializeze relația. El a fost întrebat de ce a hotărât să se căsătorească abia acun.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”, a răspuns Nicușor Dan.

El a mai adăugat că a ultimii ani au fost destul de agitați pe plan profesional. Acum, însă, este momentul potrivit pentru căsătorie deoarece lucrurile s-au mai liniștit. Nicușor Dan s-a lansat în politică în anul 2016, mai întâi cu USB, iar apoi cu USR. El a fot ales la Primăria Generală în 2020, iar apoi în 2024. În acest an, a candidat și a câștigat alegerile pentru președinția României.

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan putea să se căsătorească în perioada campaniei

Președintele a povestit că i s-a propus să se căsătorească în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. El a spus că a refuzat să facă acest lucru care ar fi căpătat o conotație electorală. Nicușor Dan a spus că o căsătorie este o chestiune care ține de familie. De aceea este nevoie de un moment liniștit.

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a precizat președintele.

