Nicușor Dan a confirmat că în curând se va căsători cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi formează împreună un cuplu, de mai mulți ani, și au împreună doi copii, un băiat și o fată.

Nicușor Dan confirmă că se va căsători oficial

a anunțat, într-un interviu pentru publicația Cotidianul, că planurile sale de căsătorie se vor transforma în realitate. El a precizat că acest lucru se va întâmpla undeva în perioada următoare. Nicușor Dan este de părere că a venit momentul momentul potrivit să ia o decizie, alături de partenera sa.

„Desigur că se va întâmpla. 100%”, a confirmat președintele planurile de căsătorie.

Șeful statului a mai spus că va face acest pas într-un cadru restrâns, alături de familie. El a evitat să dea detalii pentru public.

„Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele și partenera sa au doi copii

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, sunt împreună de aproximativ 20 de ani. Ei au împreună doi copii, o fetiță de nouă ani, Aheea, și un băiat de trei ani, Antim. Șeful statului are 55 de ani, momentul . El a fost întrebat de ce a hotărât să se căsătorească abia acun.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”, a răspuns Nicușor Dan.

El a mai adăugat că a ultimii ani au fost destul de agitați pe plan profesional. Acum, însă, este momentul potrivit pentru căsătorie deoarece lucrurile s-au mai liniștit. Nicușor Dan s-a lansat în politică în anul 2016, mai întâi cu USB, iar apoi cu USR. El a fot ales la Primăria Generală în 2020, iar apoi în 2024. În acest an, a candidat și a câștigat alegerile pentru președinția României.

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan putea să se căsătorească în perioada campaniei

Președintele a povestit că i s-a propus să se căsătorească în timpul campaniei pentru . El a spus că a refuzat să facă acest lucru care ar fi căpătat o conotație electorală. Nicușor Dan a spus că o căsătorie este o chestiune care ține de familie. De aceea este nevoie de un moment liniștit.