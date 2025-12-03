B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 15:52
Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre alegerile pentru Primăria Capitalei
  2. Ce a spus Nicușor Dan despre prezența sa în clipul de campanie al lui Drulă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că noul primar general al Capitalei trebuie să fie un politician care „să nu facă pactul cu mafia imobiliară”. Tot acum, șeful statului a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre clipul de campanie al lui Cătălin Drulă (USR) în care apare și el.

Luna trecută, Nicușor Dan a afirmat, cu referire la candidații Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD), care sunt în prezent primari de sectoare: „Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari”.

Ce a spus Nicușor Dan despre alegerile pentru Primăria Capitalei

„Cred că e important şi pentru Bucureşti, şi pentru România (…) să avem un primar care să creadă în valorile occidentale, care să ştie să lucreze cu banii publici, şi cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

Dan, fost primar general al Capitalei până să ajungă președinte, a afirmat apoi că după mulţi ani de dezmăţ a pus lucrurile într-o oarecare ordine și „ar fi păcat să ne întoarcem”.

Ce a spus Nicușor Dan despre prezența sa în clipul de campanie al lui Drulă

Întrebat dacă și-a dat acordul pentru a apărea în clipul de campanie al lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a afirmat: „Sunt din ziua respectivă (Ziua Națională) sute de materiale care circulă pe net. Am fost la o recepție și mi-am asumat că sunt în spațiul public. Pe lista de invitați au fost criterii obiective. Dl Drulă este vicepreședinte USR”.

Chestionat dacă a încălcat Constituția când l-a susținut a doua oară pe Drulă, președintele a răspuns: „Fiți sigură că am grijă să nu încalc Constituția și asta cu regrete de multe ori, că trebuie să tac când aș vrea să vorbesc”.

