Acasa » Politică » Cătălin Drulă, acuzații grave. Mafia imobiliară dă spăgi de 25% din cât costă o investiție (VIDEO)

Cătălin Drulă, acuzații grave. Mafia imobiliară dă spăgi de 25% din cât costă o investiție (VIDEO)

Adrian A
12 nov. 2025, 18:00
Cătălin Drulă, acuzații grave. Mafia imobiliară dă spăgi de 25% din cât costă o investiție (VIDEO)
Foto: USR / Facebook
Cuprins
  1. Cât bani ajung pe mâna grupurilor de interese din Capitală
  2. Câți bani dă mafia imobiliară funcționarilor de la stat în București

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei vine cu acuzații grave la adresa instituțiilor din București. Se iau șpăgi de neimaginat de la mafia imobiliară, spune Drulă.

Cât bani ajung pe mâna grupurilor de interese din Capitală

Cătălin Drulă acuză că mafia imobiliară din București dă șpăgi de jos până sus în instituțiile statului din Capitală.

„Mafia controlează foarte mult din banii din București. Cum spunea Nicușor Dan, mafia a prins teren moale la sectoare. 55% din bani, de fapt mai mult. Două treimi din banii bucureștenilor sunt la sectoare. Și acolo e prada mare. Sunt mulți bani care se pierd în Capitală. Asta este miza de a aduce bugetul într-un loc central, să curățăm toate aceste cheltuieli parazitare. 

Cel mai bine vezi fața hâdă a mafiei când mergi în niște dezvoltări imobiliare. Clădiri făcute claie peste grămadă, fără locuri de jocacă, fără trotuare. Nu au grădinițe, nu au spații verzi. Iar locurile de parcare ajung până sub balcoanele oamenilor. Deci, capota mașinii intră sub balconul de la parter. Iar dacă stai la demisol, te uiți în plăcuța de înmatriculare. Sunt oameni care trăiesc așa. Nu există niciun motiv pe lumea asta să construiești în halul ăsta.”, a declarat Cătălin Drulă la emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Câți bani dă mafia imobiliară funcționarilor de la stat în București

Când vine vorba despre mafia imobiliară, Cătălin Drulă susține că un sfert din valoarea investițiilor pe care le fac rechinii imobiliari, ajunge în buzunarele funcționarilor din Capitală. De la cel mai mic la cel mai mare, spune candidatul USR la Primăria Generală.

„Când președintele vorbește de mafia imobiliară. Noi știm ce înseamnă mafia imobiliară, o rețea de interese organizată. În care șpăgile și banii murdari merg pe o piramidă. Eu estimez că atunci când fac un cartier de genul ăsta, aproximativ 25% din cât au investit în construcții trebuie să dea în șpăgi.

Eu fac o ofertă de… Cred în căință, cred în penitență. Le zic așa, le fac o ofertă. Nu mai dați banii ăștia acolo, ci 25% din valoarea unui cartier de genul ăsta investiți-i. În creșe, în grădinițe, în spații verzi, în centre comunitare, în locuri de parcare corecte, în trotuare. Asta într-adevăr o să crească costurile. Sau tu o să ai mai puțini metri pătrați de vândut, cu 25%, dar  faci lucrurile legal, conform normelor de urbanism.”, a declarat Cătălin Drulă în exclusivitate pentru B1 TV

