Noul an școlar ar putea fi boicotat, potrivit semnalelor care au venit în ultimele zile din partea sindicaliștilor. Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit marți seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, despre nemulțumirile sindicaliștilor care ar putea bloca noul an școlar.

Daniel David, despre posibilitatea ca noul an școlar să fie blocat

Daniel David a recunoscut că situația este una “foarte complicată”. El a precizat că are datoria să se asigure că face tot ce depinde de el pentru ca din toamnă sistemul educației să fie unul funcțional:

“Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă ca eu să plec dacă asta ar rezolva problema financiară a Educației. Nu vorbesc la nivel de țară, măcar la nivel de Educație. Ceea ce din păcate nu se întâmplă. Pentru mine ca ministru, datoria este să mă asigur că fac tot ce depinde de mine ca din toamnă să putem avea un sistem de învățământ care funcționează, care are salarii și care are burse.

Eu sunt convins că și sindicaliștii doresc același lucru, doar că mijloacele sunt complet diferite. Eu știu care este bugetul”.

Daniel David a preciat că trebuie să implementeze un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară:

“În ceea ce privește reglementările de la nivelul legii și de la nivelul Programului de guvernare acolo decizia nu este doar a mea”.

Recomandarea făcută de Daniel David

Ministrul Educației a recomandat și profesorilor să înțeleagă și să accepte măsurile de austeritate din Educație, prin urmare le-a transmis să nu blocheze noul an școlar.

“Recomandarea mea nu numai pentru părinți și spentru elevi, ci și pentru profesori este să înțelegem că aceste măsuri nu sunt măsuri luate fiindcă cineva și-a dorit să implementeze aceste măsuri.

Eu ca ministru când am acceptat prima dată, la prima întrebare acest mandat, l-am acceptat pentru că mi s-a spus că reforma va fi pe raportul QX pe care eu l-am pregătit în primul mandat. Între timp, pe turnantă a apărut criza fiscal-bugetară și mi-am dat seama că nu putem începe anul școlar, nu avem bani pentru salarii și pensii și a trebuit să ne angajăm la aceste măsuri. Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă. Hai să începem școala și pe parcursul anului să discutăm măsurile care chiar contează pentru elevi, pentru profesori, pentru părinți”.

Școala nu va începe pe 8 septembrie, anunță președintele FSE „Spiru Haret”. Sindicaliștii din Educație continuă , în contextul măsurilor de austeritate adoptate de premierul Ilie Bolojan.

Mai mult decât atât, conform spuselor lui Marius Nistor, manifestațiile vor lua amploare după 8 septembrie, când profesorii ar trebui să se afle la catedră.