Profesorii anunță proteste și amenință că vor boicata examenul de Titularizare. Ce le-a transmis ministrul Educației

Profesorii anunță proteste și amenință cu boicoturi. Prima manifestare va avea loc săptămâna viitoare, când dascălii din mai multe judeţe au ameninţat că vor boicota examenul de .

Mare parte dintre profesori au înțeles că vor fi nevoiți să rămână și câte opt ore la școală, chiar dacă, în anumite zile, cursurile lor ar însuma mai puține ore. , Daniel David, a lămurit întreaga situație. Acesta a asigurat profesorii că vor putea întreprinde activităţile didactice din afara orelor de predare, precum corectarea de lucrări și pregătirea cursurilor, și de acasă, ca până acum.

De altfel, dascălii sunt nemulțumiți de faptul că, începând cu toamna acestui an, vor fi obligaţi să predea mai multe ore, iar în clase vor avea mai mulţi elevi. În aceste condiţii, s-ar putea ca unii dintre profesori să rămână fără obiectul muncii. Primii vizați de această măsură vor fi profesorii tineri și suplinitorii, potrivit .

Daniel David: „Dacă plecarea mea de la minister rezolvă criza economică o să plec”

Dacă noile reguli propuse de Guvern nu se vor schimba, profesorii susțin că vor protesta în faţa Ministerului Educaţiei, ba chiar vor cere demisia lui Daniel David.

Ca răspuns la avertismentele cadrelor didactice, Daniel David a explicat că măsurile nu sunt menite să disponibilizeze profesorii și a asigurat că nu are o problemă să renunțe la funcția de ministru, atâta timp cât acest demers va ajuta România să depășească criza economică.

„Nimeni care are contract valabil pe o perioadă mai lungă de un an nu va fi afectat. Noi avem în sistem oameni care sunt angajaţi pe un an sau pe plata cu ora. Contracte care în vară se încheie. Nimeni nu avea garanţia că acele contracte în toamnă vor fi continuate. Pentru că se făceau contracte noi în funcţie de câte ore rămân. Asta e o reformă ca să nu dăm oameni afară. Eu le-am si spus în discuţiile cu ei că, dacă plecarea mea de la minister rezolvă criza economică a României, (…) pentru mine nu e o problemă s-o fac și să plec. Problema e că dacă nu înțelegem că alternativa la aceste măsuri o să ne ducă în zona disponibilizărilor, nu înțelegem lumea în care trăim”, a declarat ministrului Educaţiei, Daniel David, pentru Observator.