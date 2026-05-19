Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins privind un „trafic de influență” la nivel guvernamental, în sensul în care contractul de consultanță pentru programul SAFE a fost semnat cu o firmă de avocatură din Germania, unde lucrează Cristian Băcanu, unul dintre consilierii ei onorifici.

Gheorghiu a spus că a devenit ținta PSD deoarece ea duce singură, adică fără un partid, o luptă pentru modernizarea României și „pentru că am îndrăznit să vin aici, am devenit un precedent periculos, că poate și alți oameni ca mine vor îndrăzni să vină și să creadă că se poate curăța România”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Gheorghiu răspunde acuzațiilor lansate de PSD

Întrebată dacă există vreun conflict de interese aici, Oana Gheorghiu a răspuns: „Nu există niciun conflict de interese și nicio legătură între aceste lucruri. Cristian Băcanu este consilier onorific de câteva luni bune la cabinet și a contribuit la proiectul pe care l-am făcut, cel legat de companii. Programul SAFE este gestionat de cu totul și cu totul altcineva. N-am nicio legătură cu programul SAFE. Din câte știu, s-a făcut o selecție de consultanță juridică absolut necesară pentru acest program, pe baza unor criterii clare, s-au transmis niște oferte, au fost, cred, 3 sau 4 firme de avocatură care au transmis aceste oferte și s-a ales oferta care corespundea criteriilor și care avea prețul cel mai mic. Asta este tot ce știu despre acest proiect. Faptul că domnul Băcanu este și în această companie despre care astăzi am aflat și eu, că am cerut detalii după ce am văzut, că este o companie cu șapte mii de angajați la nivel european, cred că e, e pur și simplu un detaliu”.

„Știam că o companie oferă consultanță pe SAFE, dar mai mult de atât eu nu am avut informații. În ultima vreme nici nu m-am văzut cu domnul Băcanu pentru că nu am mai avut nevoie atât de mult. Domnul Băcanu a fost implicat în perioada în care am făcut analiza acelor companii și l-am consultat pe diferite chestiuni juridice, contracte de mandat de la companii în care am cerut să înțeleg anumite lucruri. Dar nu știu detalii. Toate detaliile legate de SAFE au fost în afara interesului meu pentru că n-am avut nicio implicare în această zonă”, a continua vicepremierul.

Cum a ajuns Băcanu să fie consilierul onorific al lui Gheorghiu

Întrebată dacă are încredere în Băcanu, Gheorghiu a răspuns: „Pe Cristian Băcanu îl cunosc de câțiva ani bun. Este un profesionist, este un om cu care am lucrat și care a ajutat pro bono cazuri de pacienți bolnavi de cancer în trecut. De acolo îl cunosc. Și, repet, a ajutat pro bono! A lucrat pentru pacienți bolnavi de cancer și a ajutat la câștigarea unor procese pentru acești oameni, care aveau nevoie de medicamente. Am apelat la el pentru acest lucru și am și formalizat. Am zis că dacă tot mă ajută pe anumite lucruri, trebuie să fie o formă care responsabilizează”.

„Și da, am mai mulți consilieri onorifici pentru că așa am putut să lucrez. După cum știți, și am și spus public, a fost greu pentru mine să fac proiectele, a fost un blocaj, inclusiv să am acces la documente, cu atât mai puțin la expertiza juridică existentă în cadrul Secretariatului General. Am avut nevoie de ajutor de la oameni și eu le sunt recunoscătoare că au făcut asta pentru mine și au lucrat pro bono pentru statul român”, a mai afirmat Gheorghiu.

Gheorghiu explică de ce consideră că e „un precedent periculos”

„Multe lucruri se pot spune despre… Putem inventa orice, putem să inventăm trafic de influență sau ce alte lucruri au mai spus niște trusturi de presă despre care trebuie să spunem că ele sunt în contract cu PSD. E un lucru cert, pentru că sunt obligate de Comisia Europeană să publice aceste contracte. Deci pornim de la acest fapt și faptul că eu sunt acuzată pentru mine… Cumva mă așteptam să existe lucruri urâte în lumea asta politică, dar nu minciuni, nu spuse minciuni cu atâta ușurință.

Ce vreau însă să vă spun este că în ultimii 15 ani ai vieții mele, înainte să intru în guvern, aproape în fiecare zi, aproape în fiecare zi, eu am primit un telefon de la o mamă, al cărui copil avea cancer sau de la un copil a cărei mamă avea cancer. Stomacul meu a trecut prin multe lucruri.

Ceea ce fac oamenii ăștia astăzi cu mine este mult mai puțin decât ce am trăit în acești 15 ani auzind poveștile acelor oameni. Este o luptă cu un om care a venit să facă curățenie în România, sperând că se poate face. Este o luptă cu un om care nu are partid, care nu are echipă de comunicare în spate. Este o luptă cu un om care vrea să facă bine pentru România și care a făcut bine pentru România în ultimii 20 de ani sau de când am intrat, de când am început să muncesc.

Întotdeauna mi-am plătit corect taxele, am muncit pentru țara asta, am făcut un prim spital alături de echipa și de colegele mele din România și pentru asta, pentru că am îndrăznit să vin aici, am devenit un precedent periculos, că poate și alți oameni ca mine vor îndrăzni să vină și să creadă că se poate curăța România.

Și le spun acestora că nu mă descurajează și mă cunosc prea puțin”, a mai declarat Oana Gheorghiu, pentru B1 TV.