Acasa » Politică » Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
19 mai 2026, 21:19
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV

Fostul președinte Traian Băsescu e de părere că toți actorii acestei crize politice sunt „niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta”, „niște caraghioși, care au fiecare câte o Constituție” și „niciunul nu are Constituția României în mână când vorbește”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băsescu, despre „caraghioșii” din politică

„Fiecare își pune condițiile lui, adică președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta, crezând că își pot permite să adauge la Constituție.

În realitate, suntem în situația unui guvern căzut, din motive care nu mai au importanță. Guvernul, din punct de vedere constituțional, a căzut. Președințele este obligat să facă consulări. (…)

Deci se pare că fiecare are Constituția lui. Nicușor Dan are Constituția lui. Probabil în Constituția lui scrie ”fără AUR”. PNL-ul are Constituția lui. Probabil în Constituția PNL-ului scrie ”cu Bolojan și fără PSD”. PSD-ul are Constituția lui în care scrie ”fără Bolojan”.

Deci, dacă vă uitați, toți îs niște caraghioși, care au fiecare câte o Constituție, niciunul nu are Constituția României în mână când vorbește. (…)

Deci, domnii ăștia care se joacă fiecare cu Constituția lui, trebuie să știe că se pregătesc să saboteze România”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Acesta a precizat în final că Nicușor Dan „este primul responsabil pentru că și dânsul pune condiții care nu sunt în Constituție”.

