B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială

Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială

Ana Maria
08 nov. 2025, 00:04
Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
Sursa foto: X / Toiu Oana
Cuprins
  1. Oana Țoiu, la Ankara. Ce rol joacă Turcia în obiectivul României de aderare la OCDE
  2. Cum evoluează cooperarea de securitate dintre România, Turcia și Bulgaria
  3. Ce poziție are România privind criza din Orientul Mijlociu
  4. Oana Țoiu, la Ankara. Ce proiecte comune sunt vizate pentru perioada următoare

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată vineri la Ankara, i-a înmânat omologului său Hakan Fidan o invitație oficială din partea lui Nicușor Dan, adresată președintelui Recep Tayyip Erdogan, pentru o vizită de stat în România, anul viitor.

În cadrul unei conferințe de presă comune, șefa diplomației române a subliniat importanța Turciei pentru economia României. Ea a reamintit că Ankara rămâne principalul partener comercial din afara spațiului UE și prima destinație extracomunitară pentru exporturile românești.

Oana Țoiu, la Ankara. Ce rol joacă Turcia în obiectivul României de aderare la OCDE

„Am apreciat, de altfel foarte important în această perioadă, sprijinul Turciei privind aderarea României la OCDE. Am reiterat progresul pe care noi l-am făcut în această direcție și obiectivul Guvernului de a finaliza acest proces la începutul anului 2026. Mai avem un număr de jaloane unde deja am făcut reformele necesare și ne bazăm pe sprijinul Turciei ca și până acum”, a transmis Oana Țoiu, potrivit Agerpres.

Ministrul român a insistat că dinamica bună dintre cele două țări se datorează și legăturii umane puternice. Comunitățile turcă și tătară din România, dar și cea română din Turcia, contribuie consistent la consolidarea relațiilor bilaterale.

Cum evoluează cooperarea de securitate dintre România, Turcia și Bulgaria

Oana Țoiu a punctat și dimensiunea de securitate a dialogului regional.

„Am subliniat interesul României de a intensifica cooperarea cu Turcia și Bulgaria, atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional, pentru consolidarea posturii NATO pe Flancul estic și protejarea securității Mării Negre. Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes, un succes recunoscut internațional al cooperării noastre și un model care poate fi într-adevăr extins și la alte domenii și devine o bună practică la care se uită cu atenție și alte țări”, a mai afirmat ministrul.

Ce poziție are România privind criza din Orientul Mijlociu

Pe agendă, au existat și discuții cu privire la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

„Am salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Am transmis omologului meu recunoștința României pentru implicarea Turciei în eliberarea tuturor ostaticilor rămași în viață, printre care și un cetățean israelian de origine română”, a spus Țoiu.

Ea a menționat și eforturile umanitare continue ale României, inclusiv zborurile pentru copiii care au nevoie de tratament oncologic.

„România continuă să contribuie activ la acest efort din perspectiva umanitară a zborurilor pentru copiii care trebuie să aibă acces la tratament oncologic. Cel mai recent zbor a avut loc de curând cu pacienți care au rămas în România, iar o parte dintre aceștia au fost susținuți să ajungă în Olanda în parteneriatul nostru cu această țară.”, a mai adăugat șefa MAE.

Oana Țoiu, la Ankara. Ce proiecte comune sunt vizate pentru perioada următoare

În cadrul dezbaterii „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Turkiye”, Oana Țoiu a discutat despre conectivitate, energie, producție industrială comună, cooperare în apărare și securitate maritimă. Toate aceste domenii conturează direcții de lucru menite să adâncească relațiile româno-turce.

De asemenea, joi seara, ministra Oana Țoiu s-a întâlnit la Istanbul cu membri ai comunității românești din acea zonă.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
Politică
Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
Politică
Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Politică
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Politică
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
Politică
Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Politică
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Politică
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Politică
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Ultima oră
00:08 - Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
23:56 - Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
23:43 - Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
23:38 - Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
23:08 - Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
23:01 - Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
22:56 - Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
22:34 - Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
22:20 - Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
22:14 - Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)