Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată vineri la Ankara, i-a înmânat omologului său Hakan Fidan o invitație oficială din partea lui Nicușor Dan, adresată președintelui Recep Tayyip Erdogan, pentru o vizită de stat în România, anul viitor.

În cadrul unei conferințe de presă comune, șefa diplomației române a subliniat importanța Turciei pentru economia României. Ea a reamintit că Ankara rămâne principalul partener comercial din afara spațiului UE și prima destinație extracomunitară pentru exporturile românești.

Oana Țoiu, la Ankara. Ce rol joacă Turcia în obiectivul României de aderare la OCDE

„Am apreciat, de altfel foarte important în această perioadă, sprijinul Turciei privind aderarea României la . Am reiterat progresul pe care noi l-am făcut în această direcție și obiectivul Guvernului de a finaliza acest proces la începutul anului 2026. Mai avem un număr de jaloane unde deja am făcut reformele necesare și ne bazăm pe sprijinul Turciei ca și până acum”, a transmis Oana Țoiu, potrivit .

Ministrul român a insistat că dinamica bună dintre cele două țări se datorează și legăturii umane puternice. Comunitățile turcă și tătară din România, dar și cea română din Turcia, contribuie consistent la consolidarea relațiilor bilaterale.

Cum evoluează cooperarea de securitate dintre România, Turcia și Bulgaria

Oana Țoiu a punctat și dimensiunea de securitate a dialogului regional.

„Am subliniat interesul României de a intensifica cooperarea cu Turcia și Bulgaria, atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional, pentru consolidarea posturii NATO pe Flancul estic și protejarea securității Mării Negre. Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes, un succes recunoscut internațional al cooperării noastre și un model care poate fi într-adevăr extins și la alte domenii și devine o bună practică la care se uită cu atenție și alte țări”, a mai afirmat ministrul.

Ce poziție are România privind criza din Orientul Mijlociu

Pe agendă, au existat și discuții cu privire la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

„Am salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Am transmis omologului meu recunoștința României pentru implicarea Turciei în eliberarea tuturor ostaticilor rămași în viață, printre care și un cetățean israelian de origine română”, a spus Țoiu.

Ea a menționat și eforturile umanitare continue ale României, inclusiv zborurile pentru copiii care au nevoie de tratament oncologic.

„România continuă să contribuie activ la acest efort din perspectiva umanitară a zborurilor pentru copiii care trebuie să aibă acces la tratament oncologic. Cel mai recent zbor a avut loc de curând cu pacienți care au rămas în România, iar o parte dintre aceștia au fost susținuți să ajungă în Olanda în parteneriatul nostru cu această țară.”, a mai adăugat șefa MAE.

Oana Țoiu, la Ankara. Ce proiecte comune sunt vizate pentru perioada următoare

În cadrul dezbaterii „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Turkiye”, Oana Țoiu a discutat despre conectivitate, energie, producție industrială comună, cooperare în apărare și securitate maritimă. Toate aceste domenii conturează direcții de lucru menite să adâncească relațiile româno-turce.

De asemenea, joi seara, ministra Oana Țoiu s-a întâlnit la Istanbul cu membri ai comunității românești din acea zonă.